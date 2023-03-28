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Konya'da 3 yaşındaki kızının boğazını keserek öldüren annenin akıl sağlığına bakılacak

3 yaşındaki kızını boğazından bıçaklayarak öldüren anne, kendisini de yaraladı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan kadın, akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Kayseri Şehir Hastanesi'ne gönderildi.

Ekleme: 28.03.2023 - 10:14 Güncelleme: 28.03.2023 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
Konya'da 3 yaşındaki kızının boğazını keserek öldüren annenin akıl sağlığına bakılacakKonya'nın Sarayönü ilçesi Karabıyık Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Sevda K., 25 Mart'ta önce 3 yaşındaki kızı Sema Nur'un boğazını, ardından kendi boğazını bıçakla kesti.

'Nasıl olduğunu hatırlamıyorum'
Küçük Sema Nur hayatını kaybetti, yaralanan anne de Sarayönü Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Sevda K., ilk ifadesinde “Kocamdan bugüne kadar kötü bir söz duymadım. Neyin, nasıl olduğunu hatırlamıyorum.” dedi.

Akıl sağlığına bakılacak
Jandarmadaki sorgusunun ardından Sevda K., akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının tespit için Kayseri Şehir Hastanesi'ne gönderildi.

Sevda K.'nin eşi Mehmet K. de 22 yıldır evli olduklarını, eşinin uzun süredir ilaçlı psikolojik tedavi gördüğünü belirterek, şunları söyledi:

'22 yıllık evliliğimizde ne tartıştık ne de kavga ettik'
Olaydan yaklaşık 2-3 hafta önce eşim Konya Numune Hastanesi'ne giderek doktoruna ilacını yazdırdı. Daha sonra 'Yorgunum' dediği için annesinin yanına gitmesini ve dinlenmesini söyledim. 1 hafta-10 gün annesinde kaldıktan sonra, 1 hafta önce eve geldi. 22 yıllık evliliğimizde ne tartıştık ne de kavga ettik. Hiçbir sorun, hiçbir problem yoktu.

'Kızımız Sema'yı da alıp uyumaya gideceklerini söyledi'
Olay günü eşim, kızımız Sema'yı da alıp uyumaya gideceklerini söyledi. Onlar eve gitti, ben de koyunları otlatmaya gittim. 45 dakika sonra eve döndüğümde, eşim koşarak bana doğru geliyordu. Kanlar içindeydi, müdahale ettim. O sırada yardıma gelen komşularımız, araç ile eşimi hastaneye götürdü. Eve girdiğimde kızım Sema Nur da kanlar içindeydi. Olay nasıl oldu, neden yaptı, bilmiyorum.
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