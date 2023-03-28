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Emine Erdoğan'dan Türkevi’ne ziyaret...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD'nin New York kentindeki Türkevi’ne geldi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliğinin özel davetlisi olarak New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'ndeki "Evimin Yolları" adlı dijital sergiyi gezdi, burada bulunanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ekleme: 28.03.2023 - 22:53 Güncelleme: 28.03.2023 - 23:04 / Editör: Ozge Selin
Emine Erdoğan'dan Türkevi’ne ziyaret...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliğinin özel davetlisi olarak bulunduğu New York'ta Türkevi'ne geldi.

Erdoğan, Türk Hava Yollarının TK 3 sayılı tarifeli uçağında, beraberinde kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve torunu Aybike Bayraktar'la seyahat etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da BM'deki 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü özel oturumuna katılım için aynı uçakla New York'a geldi.

Emine Erdoğan'dan Türkevi’ne ziyaret...

Uçuş sonunda, Emine Erdoğan, pilotlar Göker Yılmaz Kadayıfçı, Şevki Baş ve kadın yardımcı pilot Buket Çelik'e teşekkür etti, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Emine Erdoğan, Çavuşoğlu ile beraberindekiler, Türkevi'nin girişinde Türkiye'nin Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, Washington Büyükelçisi Murat Mercan ve eşleri ile Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ve Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ve Türkiye Başkonsolosluğu mensupları tarafından karşılandı.

Erdoğan, Türkevi'ndeki 'Evimin Yolları' adlı dijital sergiyi gezdi. Emine Erdoğan, buradakilerle de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Emine Erdoğan'dan Türkevi’ne ziyaret...

Emine Erdoğan, ziyareti kapsamında BM Genel Kurulu'nda 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla düzenlenecek özel oturuma katılacak.

Türkiye'de uygulanan Sıfır Atık Projesi'nin dünyada yaygınlaştırılması çağrısında bulunacak olan Erdoğan, sürdürülebilir atık yönetimi ve iklim değişikliği arasındaki ilişki kapsamında projenin uygulanmasının dünyada yaygınlaştırılması gerektiğini anlatacak.

Emine Erdoğan'dan Türkevi’ne ziyaret...

Özel davet

BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 24 Şubat'ta Türkiye'ye gelerek, Emine Erdoğan ve Türk halkına 'geçmiş olsun' dileklerini iletmişti. Sharif, Emine Erdoğan'a, BM Genel Sekreteri Guteress'in ilk kez düzenlenecek 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliklerine katılması için özel davetini de sunmuştu.

Emine Erdoğan'dan Türkevi’ne ziyaret...

Uluslararası Sıfır Atık Günü

BM Genel Kurulu, 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunucusu, 105 ülkenin ise ortak sunucu olduğu 'sıfır atık' kararını oydaşmayla kabul etmişti.

Genel Kurulun bu kararıyla 30 Mart “Uluslararası Sıfır Atık Günü” ilan edildi. ​​​​​​
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