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Elon Musk rahat durmadı: Twitter'dan çok konuşulan özellik! O kısmı artık sadece mavi tikliler kullanabilecek

Dünyaca ünlü iş insanı ve Twitter CEO 'su Elon Musk, son dönemde platforma getirdiği yeniliklerle adından söz ettiriyor. Musk'ın Twitter'a getireceği yeni iki özellik ise çokça konuşuldu. Yeni özelliğe göre anket kısmında ve ana sayfada büyük değişimler olması bekleniyor.

Ekleme: 28.03.2023 - 14:45 Güncelleme: 28.03.2023 - 14:59 / Editör: Ozge Selin
Elon Musk rahat durmadı: Twitter'dan çok konuşulan özellik! O kısmı artık sadece mavi tikliler kullanabilecek
Ünlü iş insanı ve Twitter CEO'su Elon Musk, mavi tik özelliği hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Buna göre Twitter'da anket özelliği ve ana sayfa akışında büyük değişimler olacak. 15 Nisan tarihinden itibaren sadece onaylı abonelerin paylaşımlarının diğer kullanıcılara önerilebileceği bilinirken, 'sana özel' bölümünde yalnızca mavi tikli kullanıcıların görüleceği bilinmekte.

Hem anket kısmı ve 'sana özel' kısmı değişiyor

Elon Musk, Twitter'ı satın almasının ardından onaylı hesapları işaret eden mavi tik özelliğinin ücretli olacağını açıklamıştı. Önceki hafta ise Twitter Blue'dan daha önce onaylı hale gelen bazı hesaplardan bu özelliğin kaldırılacağı duyurulmuştu.

Bot hesaplarla mücaledesinin devam ettiği bilinen Elon Musk, anketlerde bot hesapların oy kullanma olasılığını azalmak için bu kez yeni bir özelliği devreye sokacak.

Ana sayfa akışında farklılık yaşanacak

Buna göre anketlerde artık sadece mavi tikli hesaplar oy kullanabilecek. Bunun yanı sıra ana sayfada yer alan 'sana özel' kısmında yalnızca mavi tikli hesapların paylaşımları yer alacak. 'Takip edilenler' kısmında ise tüm tweetler görülmeye devam edecek.

Geçtiğimiz hafta şirket tarafından 1 Nisan'dan itibaren mavi tiki kullanmaya devam edilebilmesi için para ödenmesi gerekeceği açıklanmıştı.

Elon Musk rahat durmadı: Twitter'dan çok konuşulan özellik! O kısmı artık sadece mavi tikliler kullanabilecek


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