Elon Musk rahat durmadı: Twitter'dan çok konuşulan özellik! O kısmı artık sadece mavi tikliler kullanabilecek

Ünlü iş insanı ve Twitter CEO'su Elon Musk, mavi tik özelliği hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Buna göre Twitter'da anket özelliği ve ana sayfa akışında büyük değişimler olacak. 15 Nisan tarihinden itibaren sadece onaylı abonelerin paylaşımlarının diğer kullanıcılara önerilebileceği bilinirken, 'sana özel' bölümünde yalnızca mavi tikli kullanıcıların görüleceği bilinmekte.Elon Musk, Twitter'ı satın almasının ardından onaylı hesapları işaret eden mavi tik özelliğinin ücretli olacağını açıklamıştı. Önceki hafta ise Twitter Blue'dan daha önce onaylı hale gelen bazı hesaplardan bu özelliğin kaldırılacağı duyurulmuştu.Bot hesaplarla mücaledesinin devam ettiği bilinen Elon Musk, anketlerde bot hesapların oy kullanma olasılığını azalmak için bu kez yeni bir özelliği devreye sokacak.Buna göre anketlerde artık sadece mavi tikli hesaplar oy kullanabilecek. Bunun yanı sıra ana sayfada yer alan 'sana özel' kısmında yalnızca mavi tikli hesapların paylaşımları yer alacak. 'Takip edilenler' kısmında ise tüm tweetler görülmeye devam edecek.Geçtiğimiz hafta şirket tarafından 1 Nisan'dan itibaren mavi tiki kullanmaya devam edilebilmesi için para ödenmesi gerekeceği açıklanmıştı.