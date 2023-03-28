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Beyaz Gazete
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Depremzede çocuktan Başkan Erdoğan'a: “Tayyip dede ne söz verdiyse tutar”

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya’da evleri ağır hasar alan ve ailesiyle çadır kentte yaşayan 5.sınıf öğrencisi Ünzile Şule Erayabakan, “Tayyip dede ne söz verdiyse yapar. Elazığ depreminde söz verdiği sözleri yerine getirdi. Şimdi de bizi yalnız bırakmayacak” dedi.

Depremzede çocuktan Başkan Erdoğan'a: “Tayyip dede ne söz verdiyse tutar”
Ekleme: 28.03.2023 - 12:06 Güncelleme: 28.03.2023 - 12:18 / Editör: Ozge Selin
Depremzede çocuktan Başkan Erdoğan'a: “Tayyip dede ne söz verdiyse tutar”
Depremin ardından evleri hasar gören ailelere devletin imkanları seferber edildi. Malatya'da kurulan çadırlarda kalan ailelere devlet desteği sürüyor. Abdülhamit Han Orta Okulu 5.sınıf öğrencisi çadırda kardeşi Ünzile Şule Erayabakan kardeşi 2.sınıf öğrencisi Muhammed Salih Erayabakan ile birlikte ders çalışıyor.

SABAH'ın haberine göre; Ünzile Şule Erayabakan, 'Yaşım küçük olabilir ama devletimiz büyük. Devletimiz olmasaydı bizler ne yapabilirdik. Evimiz ağır hasarlı oldu. İlk günden bugüne kadar devlet bize sahip çıktı. Şimdi çadırdayız. Yarın kendi evimize geçeceğiz. Tayyip dede söz verdi. O söz verdiyse yapar. Ben ve kardeşim ve diğer çadırlarda kalan komşularımızın çocukları ile ders çalışıyoruz. Hayatamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evimiz olmasada derslerimizi ihmal edemeyiz' dedi.

TAYYİP DEDE ELAZIĞ DEPREMİNDE SÖZÜNÜ TUTTU

Elazığ depreminde komşularının evlerinin yıkıldığını anlatan Ünzile Şule Erayabakan, '2020 yılında Elazığ depreminde komşularımızın evleri yıkıldı. Aradan bir süre sonra komşularımı ev sahibi oldu hem de daha iyi evlere geçtiler. Bugünde Kahramanmaraş depreminde bizim evimiz yıkıldı. Tayyip dede bize verdiği sözü tutacak. Malatya eskisinden daha iyi olacak. Artık bu depremlerden sonra kimsenin evi yıkılmayacak' diye konuştu.
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