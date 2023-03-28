Başkan Erdoğan Adıyaman'da depremzedelerle iftarda bir araya geldi: Yürekleri ısıtan diyalog

Başkan Erdoğan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, İpekli-3 Otogar Konteyner ve Prefabrik Kent'teki depremzedelerle iftar yaptı. İftar sonrası depremzedelerle bir araya gelen Başkan Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da ziyaret ettiği çadır kentte depremzedelerle birlikte iftar yaptı.Adıyaman'da depremde evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlar için yapımına başlanan kalıcı konutların temel atma törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İpekli-3 çadır kentini ziyaret etti.Depremzedeler için düzenlenen iftar programına da katılan Başkan Erdoğan, orucunu vatandaşlarla birlikte açtı.Başkan Erdoğan bir depremzede ile yaptığı sohbette 'Ne nûranî bir anacığın var' ifadelerini kullandı.Başkan Erdoğan, daha sonra havaalanına geçerek Adıyaman'dan ayrıldı.