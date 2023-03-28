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Bakanlık açıkladı! Irak Türkiye'ye tazminat ödeyecek!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye ile Irak arasında Paris merkezli Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Merkezi (ICC) nezdinde görülen dava hakkında Irak’ın tahkim davasını kazandığı haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, hakem heyetinin Irak’ın ihlaller sebebiyle Türkiye’ye tazminat ödemesine hükmettiğini bildirdi.

Bakanlık açıkladı! Irak Türkiye'ye tazminat ödeyecek!
Ekleme: 28.03.2023 - 18:03 Güncelleme: 28.03.2023 - 18:19 / Editör: Ozge Selin
Bakanlık açıkladı! Irak Türkiye'ye tazminat ödeyecek!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye ile Irak arasında Paris merkezli Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Merkezi (ICC) nezdinde görülen dava hakkında Irak'ın tahkim davasını kazandığı haberlerinden sonra kamuoyunu bilgilendirdi.

Bakanlık açıkladı! Irak Türkiye'ye tazminat ödeyecek!

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

'Bu dava aslında, Irak Merkezi Hükümeti ile yine Irak'ın anayasal bir birimi olan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında yıllardır süregelen petrol yönetim hakkı uyuşmazlığının bir yansımasıdır. Ülkemiz, Irak'ın birliğine ve toprak bütünlüğüne her zaman saygı göstermiş, hem Irak'ın hem de bölgenin politik ve ekonomik istikrarı için çaba sarf etmiştir.

Türkiye birçok uluslararası enerji projesinin önemli bir paydaşı olarak her zaman sorumluluklarının bilincinde hareket etmiştir. Ülkemiz, bölgede yaşanan bütün istikrarsızlıklara rağmen 1973 yılından beri Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı Sistemini çalışır durumda tutmak için milyarlarca dolarlık harcama yapmış ve küresel petrol piyasalarında istikrarın korunması için gereken katkıyı sağlamıştır.

Bakanlık açıkladı! Irak Türkiye'ye tazminat ödeyecek!

Söz konusu anlaşmazlığın dostane çözümü için hem taraflarla hem de ilgili ülkelerle yoğun bir diplomasi yürütmüştür.

Davanın gelinen bu aşamasında hakem heyeti, Irak'ın beş talebinden dördünü reddetmiştir. Ülkemizin taleplerinin ise büyük çoğunluğunu kabul ederek Irak'ın bu ihlaller sebebiyle Türkiye'ye tazminat ödemesine hükmetmiştir.

Bakanlık açıkladı! Irak Türkiye'ye tazminat ödeyecek!

Türkiye, her zamanki gibi uluslararası hukukun gereğini yerine getirmeye ve anlaşmazlığın asıl tarafları arasında kalıcı çözüme ulaştırılması için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır.'

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