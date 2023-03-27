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Terör sevici Veysel Keser'den 'Kılıçdaroğlu HDP sayesinde aday' itirafı

Silahlı terör örgütüne üye olmak suçunda hakkında birden fazla arama kararı bulunan ve yurt dışında firari olan eski İpekyolu Belediye Başkanı Veysel Keser, Fransa'da yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin itiraflarda bulundu. CHP liderinin adaylığını HDP sayesinde aldığını ifade eden Keser, "Herkes bilsin ki sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını bile HDP'nin siyaseti sağladı. Onun dışındaki isimlerin aday olması durumunda desteklemeyeceğini sürekli deklare etti." diye konuştu.

Terör sevici Veysel Keser'den 'Kılıçdaroğlu HDP sayesinde aday' itirafı
Ekleme: 27.03.2023 - 23:41 Güncelleme: 27.03.2023 - 23:46 / Editör: Ozge Selin
Terör sevici Veysel Keser'den 'Kılıçdaroğlu HDP sayesinde aday' itirafı
HDP'nin 'gizliden' destek verdiği Yedili Masa, büyük kargaşalara sahne olan aday belirleme sürecinde 3 Mart'ta masayı dağıtmış, 6 Mart'ta ise 'şartlı' olarak yeniden bir araya gelerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmişti. CHP liderinin adaylığına ilk tebrik ittifak ortakları HDP kanadından iletilmişti.

Kılıçdaroğlu'na bir tebrik de terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan'dan gelmişti. Teröristbaşı sığındığı mağaradan yayınladığı videoda, '6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır' ifadelerini kullanmıştı.

Seçimlere 'Yeşil Sol' kılıfıyla girecekler

HDP'nin Eş Başkanı Mithat Sancar, geçtiğimiz günlerde, partilerine açılan kapatma davası nedeniyle seçimlere kendi partileriyle değil Yeşil Sol kılıfıyla gireceklerini ifade etmişti.

Terör sevici Veysel Keser'den 'Kılıçdaroğlu HDP sayesinde aday' itirafı

PKK sevicilerden 'Kılıçdaroğlu' itirafı: 'HDP sayesinde aday'

HDP'nin paravan partisi ile Fransa'da düzenlediği sözde etkinlikte itiraf niteliğinde açıklamalar yapıldı.

Silahlı terör örgütüne üye olmak suçunda hakkında birden fazla arama kararı bulunan ve yurt dışında firari olan eski İpekyolu Belediye Başkanı Veysel Keser, Fransa'da yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin, 'Herkes bilsin ki sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını bile HDP'nin siyaseti sağladı. Onun dışındaki isimlerin aday olması durumunda desteklemeyeceğini sürekli deklare etti.' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ile ağız birliği: 'Kürt sorununu Meclis'te çözeceğiz'

Keser, sözlerinin devamında HDP ile kirli pazarlık masasına oturan CHP lideriyle ağız birliği yaparak, 'Kürt sorununun Meclis'te çözümüne biz inanıyoruz' ifadelerini kullandı.
Terör sevici isim, Kılıçdaroğlu'nun kendileri için bir fırsat olduğunu ifade etti.

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Terör sevici Veysel Keser'den 'Kılıçdaroğlu HDP sayesinde aday' itirafı
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