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Florya’da bir AVM’deki lüks tuvaletin girişi 25 TL oldu

Bir alışveriş merkezinde Avrupa'da 200 şubesi bulunan bir şirket tarafından, 6 yıl önce açıldığında 1,5 lira olan VIP tuvaletin yeni ücreti 25 lira oldu. İşletmenin mottosu ise, "Evdekinden daha temiz tuvalet."

Ekleme: 27.03.2023 - 09:53 Güncelleme: 27.03.2023 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
Florya’da bir AVM’deki lüks tuvaletin girişi 25 TL olduFlorya'da bir alışveriş merkezinde müşterilerine VİP hizmet veren tuvalet, Avrupa'da 200 şubesi bulunan Hollandalı bir şirket tarafından 2015 yılında açıldı.

Türkiye'de tek şubesi bulunan tuvaletin kadın kısmında özel makyaj aynası ve kadınlara özel ürünlerin satıldığı bir nokta da bulunuyor.

İlk açıldığında 1.5 lira ücret belirlenen VİP tuvaletin yeni ücreti ise 25 liraya yükseldi.

Aylık abonelik 400 TL
Bebeklere özel dizayn edilen bölümün kullanım ücreti ise 50 lira olurken, alışveriş merkezinin çalışanları aylık 400 lira abonelik ücreti vererek VİP tuvaleti kullanabiliyor.

'Böyle bir hizmetin bedeli oluyor'
'Evdekinden daha temiz tuvalet' diyerek yola çıktıklarını vurgulayan İşletmeci Sacettin Gür açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Burayı sadece bir tuvalet olarak düşünmeyin. Temizlik ve hijyen isteyen müşteriler bizi tercih ediyor. Bizim güzel yüzümüz için bazı insanlar devamlı geliyor, bu atmosfer ve ambiyansı sürdürebilmek için çok uğraşıyoruz. İşimizi doğru yapıyoruz, bu bakımdan mutluyuz. Bu sektörde hizmet vermeye devam edeceğiz. Özellikle temiz ve hijyenik tuvalet isteyen müşteriler bizi tercih ediyorlar. Bu AVM'de çalışanlardan bile hatırı sayılır müşterilerimiz var. Aylık abone olarak, gelip bizim tuvaletimizi kullanıyorlar. Neden? Çünkü bizim tuvaletlerimizde şöyle bir özellik var; her kullanımdan sonra bir kişi tarafından özel ürünlerle temizleniyor. Peçetelerimiz yine aynı şekilde birinci sınıf ve kaliteli. Tuvalet kağıtlarımız keza öyle. Kullanılan sabunlar 250 senelik markanın ürünleri, musluklarımız özel dizayn edilmiş ve su tasarruflu musluklar. Kabinlerimiz ses izolasyonlu, tavanımızda özel taş yünlü sistem var, bu şekilde ses asla olmuyor. Kadınların kullanacağı özel makyaj alanları var. Klozetler yine özel, pisuar ısı ile çalışıyor, herhangi bir yere dokunmanıza gerek yok. Yani burası temassız sistemle çalışıyor, girdiğinizde temiz bir yere giriyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir hizmetin bedeli oluyor. Kullanılan üründen fayansa, bir gider oluyor.

'Ücretsiz tuvalet yerine bizi tercih ediyorlar'
AVM'de 6, aynı katta 2 ücretsiz tuvalet olmasına rağmen müşterilerin kendilerini tercih ettiğini söyleyen Gür şöyle devam etti:

Hemen bize 20 saniye yürüme mesafesinde bir ücretsiz tuvalet olmasına rağmen insanların bizi tercih etmesi bizleri gururlandırıyor. Demek ki, işimizi doğru yapıyoruz. Bu bakımdan mutluyuz. Bu sektörde hizmet vermeye devam edeceğiz. Bir hanımefendi gelip, peçetelerimizin çok kalitesiz olduğunu söyledi. Benim için çok değersiz bir yorumdu. Çünkü en kaliteli peçeteyi kullanıyoruz. Bu peçeteden bir tane kullanmanız yetiyor, yüzünüzdeki tüm ıslaklığı alıyor. Herkes her şeyi söyleyebilir ama biz düzgün hizmete ve işimizi düzgün yapmaya önem veriyoruz. Ben inşaat yüksek mühendisiyim. İşimi doğru yapma taraftarıyım ve işimi de doğru yapıyorum. Geliyoruz bakıyoruz, gerekli kontrolleri yapıyoruz. Siz de içeri girdiğiniz zaman, gözünüz kapalı girerseniz, bir tuvalete girdiğinizi anlayamazsınız. Çünkü hiçbir koku yok. Kabinlerimizde ve ortamda hiçbir koku yok. Güzel, rahat, konforlu bir ortam. Genelde hijyene önem veren insanlar içeri giriyorlar. Bazıları başta serzenişte bulunabiliyor ama çıktıları zaman teşekkür ediyorlar.

'Aylık 400 lira ücret ödüyorum'
AVM'de işletme müdürlüğü yapan Kadir K. ise açıklamasında şöyle konuştu:

Buradan hizmet alıyorum ve çok memnunum. Hijyenik olduğu için ben burayı tercih ediyorum. Her kullanımdan sonra çalışanlar tarafından temizlenip, dezenfekte ediliyor. Aylık 400 lira ücret ödüyorum. Sonuna kadar parasını hak ettiğini düşünüyorum.
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