Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Adıyaman'da deprem konutlarının temeli atıldı.

Deprem bölgesinde yaralar sarılmaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da da kalıcı konutların temeli atıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Adıyaman Yeni Afet Konutları Temel Atma Töreni düzenlendi. Törende konuşan Erdoğan, her bir vatandaşın yuvasına kavuşturulacağını belirterek, Adıyaman'da 50 bin konut, 23 bin 640 da köy evi inşa edileceğini söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde kaybettiklerimizin acısı hala tazedir. Bir kez daha depremde ve sellerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.Tüm kurum ve kuruluşlarımızla Adıyaman'da ve diğer illerde çalışmalarımızı seferber ettik. Bir yandan geçici konutları diğer yandan kalıcı konutları hazırlıyoruz. Tüm barınma imkanlarını seferber ettik. Adıyaman başta olmak üzere konteynerleri en kısa sürede 100 bine çıkaracağız. Hasarsız ve az hasarlı evler yavaş yavaş kullanılmaya başlandı.Deprem bölgesinde toplamda 650 bin inşa edeceğiz. Acil ihtiyaçları karşılamak için gece gündüz çalışıyoruz. Hiçbir Adıyamanlı kardeşimizi mağdur etmeyeceğiz. Her bir kardeşimizi yeni yuvasına mutlaka kavuşturacağız. Kentsel dönüşüm projeleriyle diğer alanları da güvenli hale getireceğiz. Adıyaman'da inşa edeceğimiz konut sayısı yaklaşık 50 bini, köy evi sayısı 23 bin 640'ı bulacak. 56 bin 323 konut ve köy evinin yapım sürecini başlattık.Adıyaman'da ilk evim için 2250 konutun hak sahiplerini kura ile belirledik. Her depremzede aileye 10'ar bin lira, yakınları vefat edenlere 100'er bin lira, taşınma yardımı için 15 bin lira ödüyoruz. Kira yardımı için de 3 bin ila 5 bin lira arasında ödeme yapıyoruz.Kalıcı konutlar yapılana kadar vatandaşımıza 100 binlerce liraya varan maddi desteği sağlıyoruz. Diğer afetlerde konutların 3'te biri bedelle verdik. Cüzi bir rakamla başlıyor, daha da az bir miktara düşüyor. Devlet, deprem konutlarını vatandaşlarına hibe seviyesinde bir usulle teslim ediyor.Yıllardır afet bölgesinde çalışan bakanlarımızın, kurumlarımızın, gönüllülerimizin emeklerini hiçe sayan zihniyeti milletimizin takdirine havale ediyorum. 14 Mayıs'ta bunun hesabını sormaya hazır mıyız? Pek çok meseleyi aynı anda çözüyor, kalıcı konutların temelini inanılmazı zor bir hızla atıyoruz.Türkiye her alanda olduğu gibi afetlerin yaralarının sarılması hususunda da bizimle girmiştir. Van, İzmir, Elazığ depremlerinde bunları gördük.3 bini Adıyaman'da olmak üzere 14 bin 600 küçük sanayi dükkanını inşa ederek esnaf ve sanatkarlarımıza, işletmecilerimize teslim edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı Adıyaman hedefine doğru emin adımlarla gidecektir.Terörle mücadeleyi başardık mı? Şu anda teröristler nerede? Bu iktidar terör örgütlerini gömdü, bundan sonra da gömmeye devam edecek. Bakıyorsunuz Bay Kemal, terör örgütü PKK'nın parlamentodaki uzantılarıyla el ele, kol kola yürüyor mu? En güzel cevabı biz bunlara sandıkta vereceğiz. Ben bunu sizin gerçekleştireceğinize inanıyorum. Ben sizi gözlerinize bakarak buna hazır olduğunuzu görüyorum.