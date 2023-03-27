Bakan Kurum: 81 ilde dönüşüm seferberliği içindeyiz...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkımın gerçekleştiği illerden biri olan Adıyaman'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenen 'Adıyaman Yeni Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde konuştu.'BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE YÜKSELİYOR'Bakan Murat Kurum, burada yaptığı konuşmada, 'Asrın felaketinin acısını, sadece 11 ilimiz değil, 85 milyon hep birlikte yaşadık. Fakat istisnasız hepimiz 'her gecenin bir sabahı, her karanlığın bir aydınlığı olduğuna' tüm yüreğimizle inandık. İşte dün Kahramanmaraş ve Hatay'dan, bugün Adıyaman'dan; şehirlerimiz, milletimiz yeniden ayağa kalkıyor. Adıyaman'ın yeni yüzyılı yükseliyor. Baştanbaşa bütün Anadolu yükseliyor. Büyük ve Güçlü Türkiye yükseliyor.' dedi.'53 BİN 830'A ULAŞAN YUVALARIMIZIN HARCINI HEP BİRLİKTE KARIYORUZ'Bakan Kurum, bir daha aynı acıları yaşamamak için devletin ve milletin bir olarak 81 ilde tarihi bir dönüşüm seferberliği içinde olduğunu belirterek, 'Tüm deprem bölgesinde, yeni yuvalarımız için, 15. günde ilk sözleşmelerimizi imzaladık. 46. günde Kahramanmaraş'ta, 47. günde Hatay'da temellerimizi attık. İşte bugün de sayısı 53 bin 830'a ulaşan yuvalarımızın harcını, 50. günde Adıyaman'ımızda hep birlikte karıyoruz. Tarih şahit olsun! Milletimiz şahit olsun! Adıyaman şahit olsun!' dedi.'365 GÜN SONRA YENİ YUVALARINIZI SİZLERE TESLİM EDECEĞİZ'Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm ekipleriyle gece gündüz demeden çalışacaklarını vurgulayan Kurum, 'Depremden etkilenen tüm ailelerimiz, sıcak yuvalarına kavuşuncaya kadar buradayız! Burada olacağız. Elimiz elinizden ayrılmayacak. Fırat dertli dertli akmayacak. Gölbaşı'nın, yüzünü yeniden güldüreceğiz! Besni'nin, Ulu Cami'nin gözyaşını dindireceğiz. Allah'ın izniyle; 365 gün sonra yeni yuvalarınızı sizlere, Adıyamanlı kardeşlerimize teslim edeceğiz.' diye konuştu.'BU BELDELERİN YENİDEN İNŞASININ TEMİNATI ERDOĞANDIR'Kurum, Edirne'den Kars'a kadar tüm şehirleri afetlere karşı güçlü hale getirmekte kararlı olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:'Çeyrek asırlık inşa ve ihya birikimimizle; en saygın bilim insanlarımızı, mimarlarımızı, mühendislerimizle; Adıyaman'dan İstanbul'a, Edirne'den Kars'a; bu cennet vatanı, afetlere karşı güçlü hale getirmekte kararlıyız, azimliyiz. Ne mutlu bize ki; bizim, tüm yuvalarımızı; kendi ürettiği yerli kaynaklarla, milli finansman modelleriyle ayağa kaldıran; yüksek devlet tecrübesiyle, inancıyla milletine sunan bir liderimiz var! Nasıl, bu ülkenin tüm dev eserlerinin teminatı Cumhurbaşkanımız olmuşsa; bu kutlu beldelerin yeniden inşasının da, imarının da, ihyasının da teminatı; Cumhurbaşkanımız, Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır. ''SİZLER, SICACIK YUVALARINIZA GİRENE KADAR BİZE UYUMAK YOKTUR!'Bakan Kurum, Adıyaman yeniden umutla, türkülerle, şiirlerle dolana kadar rahat etmeyeceklerini belirterek, 'Sizler, sıcacık yuvalarınıza girene kadar bize uyumak yoktur! Yavrularımız, okul yollarında neşeyle koşana kadar bize dinlenmek yoktur! Adıyaman, yeniden umutla, türkülerle, şiirlerle dolana kadar bize rahatlık yoktur! Tüm deprem bölgesi, baştan aşağı bir Anadolu Hilali gibi yükselene kadar, bizlere durmak yoktur!' ifadelerini kullandı.