Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir'den son seçim anketi açıklaması

Beyaz TV'de Melissa Bağcı'nın sunumuyla ekranlara gelen Akılda Kalsın'ın bu haftaki konuğu Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir oldu. Daşdemir, Bağcı'nın sorularını yanıtlarken; yapılan son seçim anketlerine ilişkin detayları paylaştı. Yaptıkları araştırmada Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddia edildiği üzere 5 veya 10 puan önde çıkabilmesi ihtimalinin sıfıra yakın olduğunu aktardı.Seçim anketi araştırmaları alanının bilimsel bir denetime ihtiyaç duyduğunu belirten Daşdemir, birçok anketin çöp sonuç barındırdığını söylerken şu ifadeleri kullandı;'Yaşlı bir insanla, genç bir insanın seçilmesi; çalışanla, çalışmaya bir insanın seçilme olasılığı değişkenlik gösterebiliyor. Bu değişkenler ise sonucu belirliyor. Genel olarak en önemli hususun rassallık olduğunu görüyoruz. Soruları nasıl sorduğunuz, örnekleri nasıl seçtiğiniz daha sonra bunları nasıl analiz ettiğiniz ayrı ayrı ehemmiyet kazanıyor. Bu sonuç yayınların içerisine bakıldığında bu işi gerçekten sahada yapıp yapmadıkları konusunda endişe duyuyorum. Çünkü bu evren Türkiye ise; Türkiye'de Türkiye'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 5 puan 10 puan önde çıkabilme ihtimali 0'a yakın. Bazıları tutuyorlar bunlar içerinden ortalama alıyorlar. Bunların hepsi zaten çöp sonuçlar. Bu sebepten dolayı bu alanda bir bilimsel denetime ihtiyaç var.''Optimar'ın yaptıkları son seçim anketine ilişkin detayları paylaşan Daşdemir, partilerin oy oranını da şöyle sıraladı;'AK Parti'nın oy oranı kararsızlar dağıltıldıktan sonra %38.4 olduğunu görüyoruz. Bu oran önemli; çünkü AK Parti'nin yıprandığını, oylarının çok düştüğünü söyleyenler var ama halen düşmediğini %38'lerde olduğunu görüyoruz. 1 ay önceki yaptığımız araştırmalarda %40'dı. Hata payı olarak bunu değerlendirebiliriz. CHP'nin %25.9'luk bir oy oranı var. Ki bu oy Kılıçdaroğlu'nun Gandhi benzetmesi yapıldığı 2011 seçimlerine girdiğinde aldığı oy. CHP'nin oy maksimizasyonu bu. 'Burayı aşabilecek mi, aşamayacak mı?' buna bakmamız gerekiyor. HDP'nin oy oranı %9.5. Bu da bu oranda kalacak bu dönemde çünkü HDP'den de CHP'ye kayma oldu. İYİ Parti %7.8'e düştü. Ben bu oranın daha da düşmesini bekliyorum. Masadan kalktıktan sonraki yaptığımız bir araştırma bu. İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu da partisini sert bir şekilde eleştirdi. İYİ Parti'nin baraj altında kalma durumu var. Akşener kendisi partisini melez bir parti olarak tanımlıyor. Bir ideolojisi yok. Çok ateşli bir şekilde LGBT savunucuları var, Öcalan'a özgürlük diyenler var, federatif yapıyı savunanlar var diğer bir yandan muhafazakar söylemlerde bulunanlar var. Amiyane bir tabir vardır; 'Ne vereyim abime' derler. Ne istiyorsa topluma onu veren bir parti. Ancak bu oy oranı oranın da sıkışmışlığının bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.'