Kılıçdaroğlu’na tepkiler sürüyor! “Vatan hainlerine özgürlük istiyor”

6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'de katıldığı canlı yayında Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve Gezi Parkı tutuklularının serbest kalmasının yanı sıra, Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile meslekten men veya ihraç edilenlerin de haklarının iade edileceğini söyledi.SABAH'ın haberine göre; bu açıklama şehit yakınlarını tepkisine neden oldu. Şehit ağabeyi ve 15 Temmuz Gazisi Ömer Faruk Çatal, "Allah bu ve bunun gibi zihniyetindekilere fırsat vermesin. Bu adam hukukçu olmuş bizim haberimiz yok. Muhalif ve muhaliflik olmalı ve yapılmalı tamam anlarım ama vatana düşmanlık ve ihanet edenleri salmayı istemek başka bir amaçla açıklanır. Milletimiz görüyor bu insanların ülkeyi yönetme gibi bir düşüncelerinin olmadığını. Ülkeyi nasıl böleriz, nasıl satarızın peşinde bu insanlar. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Bunlara fırsat vermesin rabbim" dedi.Konya Şehit Aileleri Dernek Başkanı Recep Pekdemir ise şunları söyledi: "Hani bir söz vardır ya görünen köy kılavuz istemez diye. Maalesef Atatürk'ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi ihanette, Ali Cengiz oyunlarında başrolde. Cumhuriyet Halk Partisi kurucusu olan rahmetli Atatürk'ün kemikleri sızlatıyor. Teröre çanak tutan vatan hainlerine özgürlük istiyorlar.Buradan yüreğinde zerre kadar vatan aşkı, bayrak aşkı olan vatandaşlarımıza sesleniyorum; vallahi başka Türkiye yok, Vatanını bölmek isteyen bir partinin üyeleri bizim vergimizden maaş alıyorlar. Hakkımızı helal etmiyoruz, zehir zıkkım olsun. Helalleşmek dedikleri buysa mazallah helalleşmeseler ne olurdu bilmiyoruz. Allah bunları ıslah etsin etmez ama bizim ki sadece bir temenni, Bizler Abdullah Öcalan'ın getirildiği zaman bayram etmiştik. İnşallah asılınca da mutlu olacağız" diye konuştu.Göksel Hoyrazpınar (52), "Bizler hayatta oldukça ne Kılıçdaroğlu ne de bir başkası vatana ihanet edenleri asla serbest bırakamaz. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bunu söylemek, dillendirmekle kime hizmet ediliyor? Söyledikleri kişiler suçsuz oldukları için değil, bu vatana bu millete yanlış yaptıkları için cezaevindeler. Anlıyoruz ki birileri onları dışarı çıkarmak için düğmeye basmış. Unutmasınlar ki vatanseverler oldukça bu hayallerinde boğulacaklar " dedi.Erdoğan Güneş (54), "Kılıçdaroğlu bu söyledikleri ile kimlere hizmet etmektedir? Bu ülke çok bedel ödedi, çok şehit ve gazi verdi. Siz çıkıp Demirtaş'ı serbest bırakacağız, Kavala'yı serbest bırakacağız derseniz şehitlerin kemiklerini sızlatırsınız. Cumhurbaşkanı olacağım düşüncesiyle tutamayacağı sözler vermesin. Bu millet buna asla müsaade etmez" diye konuştu.Görme engelli Ahmet Özkan (26), "Kılıçdaroğlu ne dediğini bilmiyor. Cumhurbaşkanı olacağım hevesiyle ağzından çıkan kelimelerin nereye gideceğini de bilmiyor. Bizim milletimiz kimin ne olduğunu kimlere hizmet ettiğini çok iyi biliyor. Kılıçdaroğlu'nun da kimlere güvendiğini, kimlere sözler verdiğini de biliyoruz. Ama milletimiz gerçekleri görüyor. Buna izin vermeyeceğiz. Kılıçdaoğlu'nun onları cezaevinden çıkarma hayalleri başka bir bahara kalacak" ifadelerini kullandı.