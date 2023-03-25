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Beyaz Gazete
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Muharrem İnce' planı! 'Oyları bölmesin' diye bu koltuğu teklif edecek...

CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi'ni saflarına çekmek için yine koltuk teklif edecek. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı yardımcısı sayısının artması nedeniyle Muharrem İnce'ye bakanlık teklif edecek. Kılıçdaroğlu, İnce'ye teklif edeceği bakanlığa da karar verdi. İşte Ankara kulislerindeki bomba iddia...

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Muharrem İnce' planı! 'Oyları bölmesin' diye bu koltuğu teklif edecek...
Ekleme: 25.03.2023 - 10:37 Güncelleme: 25.03.2023 - 10:38 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Muharrem İnce' planı! 'Oyları bölmesin' diye bu koltuğu teklif edecek...
6'lı koalisyon son olarak terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'yi saflarına kattı. HDP'nin skandal birçok talebini kabul eden 6'lı koalisyon son olarak gözü Memleket Partisi'ne dikti. Muharrem İnce'nin oyları bölmesinden endişe eden Kemal Kılıçdaroğlu, İnce ile bir görüşme gerçekleştirecek. İnce, Cumhurbaşkanı adaylığından geri adım atmamakta kararlı olduğunu söylerken, Kılıçdaroğlu'nun ikna planı ortaya çıktı.

MUHARREM İNCE 100 BİN İMZA PEŞİNDE

CHP'den istifa ettikten sonra Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını açıkladı. İnce, 100 bin imzayı toplamaya çok yaklaşırken, adaylık konusunda pazarlık yapmayacağını söyledi. İnce, seçime tek girme kararı alırken, son anketlerde oyunun arttığı belirtiliyor.

BAY KEMAL'DE 'OYLAR BÖLÜNECEK' KORKUSU

HDP'nin de katılımı ile 7'li koalisyona dönüşen Millet İttifakı'nda şu sıralar Muharrem İnce paniği var. İnce'nin HDP'nin ittifaka katılımı sonrası CHP'ye tepkili olan kesimin oylarını alabileceği endişesi yaşanıyor. İnce'nin oyları bölmesini engellemek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, 7'li koalisyonu oluşturduğu sistemdeki gibi yine çareyi koltuk dağıtmakta buldu.

"GEL MİLLİ EĞİTİM BAKANI OL MUHARREM"

Muharrem İnce'den görüşme talebi isteyeceğini açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İnce'ye, 'Oyları bölme, adaylıktan çekil' demesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu, İnce'nin direncini kırmak için de planı hazırladı. Öğretmen olan Muharrem İnce'ye Milli Eğitim Bakanlığı koltuğu teklif edilecek. İnce, çocukken en büyük hayalinin Milli Eğitim Bakanı olmak olduğunu söylemişti. Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi zayıf karnından vurmayı planladığı Ankara kulislerinde dillendiriliyor.

İnce'nin bu teklif sonrası nasıl bir karar vereceği merak konusu... İnce, Kılıçdaroğlu ile adaylık pazarlığı yapmayacağını açıklamıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Muharrem İnce' planı! 'Oyları bölmesin' diye bu koltuğu teklif edecek...
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