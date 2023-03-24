HDP/PKK'nın 'özerklik' şartına CHP'den açık onay: CHP'li vekil Yunus Emre'den skandal sözler!

HDP'nin de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına desteğinin ardından 7'li koalisyona dönüşen masanın Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne karşı tavizkar tutumları daha da netleşiyor.HDP'nin 11 maddelik tutum belgesinde de yer alan 'yerel yönetim/özerklik ve kayyum uygulamalarının son bulması' şartının uygulanmasına dönük yeni açıklama CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre'den geldi.'KAYYUM ATAMALARI ÇOK YANLIŞ'Yunus Emre katıldığı canlı yayında, 'Belediyeler konusu çok kritik. Kayyum atamaları çok yanlış. Türkiye'de yerel yönetimlerin güçlenmesi sadece Kürt sorununun çözümü bakımından değil, Türkiye'nin daha iyi yönetilmesi bakımından da çok önemlidir.' dedi.'İKTİDARA GELDİĞİMİZDE HEMEN GÖRECEKSİNİZ'Emre, 'Yerel yönetimler ile özerklik konusu çarpıtılıyor. Zaten hali hazırda bunların fiili bir anlamı yoktur.' ifadelerini kullandı. Emre, 'Geldiğimizde iktidara hemen göreceksiniz' sözleriyle yerel özerkliği getireceklerini kaydetti.HDP'NİN TUTUM BELGESİNDE SKANDAL TALEPLERÖte yandan HDP'nin 11 maddelik tutum belgesinde birbirinden dikkat çekici detaylar var.YERELDEN YÖNETİM VURGUSU!Tutum belgesinde 'Güçlü demokrasi, aynı zamanda yerinden ve yerelden yönetim anlayışını gerektirir. ' ifadesi ile özerklik niyeti açıkça ortaya konuyor.'TERÖR DESTEKÇİSİ BELEDİYELER DÖNSÜN'Yine 'Kayyım mağdurlarının tüm haklarının iadesi acildir.' ifadesiyle terör örgütü PKK'ya destek veren HDP'li belediyelerin tekrar görev başına geçmesi isteniyor.'TERÖR ÖRGÜTÜNE OPERASYONLAR DURSUN''Barışçı dış politika' başlığında ise sınır dışı operasyonlara son verilmesi isteniyor. Terör örgütüne can simidi olma arzusu ortaya konuyor. Yine pekçok maddede kimi yerlerde açık kimi yerlerde ise gizli şekilde Anayasa'ya aykırı taleplerin dile getirildiği de görülüyor.