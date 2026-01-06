Trump'ı Eleştirirken Tutuklandı!

Amerika'da kameralara yansıyan olay tartışmalara yol açtı.ABD'nin Venezuela'nın başkentine saldırı düzenlemesi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşini gece operasyonunda alıkoyarak New York'a getirilmesinin ardından müdahaleye birçok eleştiri yöneltildi.ABD içerisinde de Kongre ve Temsilciler Meclisi'ndeki tepkilerin yanı sıra eylem düzenleyen vatandaşlar oldu.Michigan eyaletindeki genç bir protestocunun röportaj verdiği anda gözaltına alınması, medyada yankı buldu.ABD'nin Michigan eyaletindeki Grand Rapids şehrinde ABD Başkanı Donald Trump hükümetine ve Venezuela'ya yapılan müdahaleye karşı protesto düzenleyen Jessica Plichta isimli genç kadın, gazetecilere röportaj verdi.Uluslararası bir zirve için Venezuela'da bulunduğunu belirten genç aktivist, röportajında 'Maduro ile yüz yüze tanıştım. İnsanlar onu seviyor' ve 'Maduro'yu halk seçti. O halkı için çalışıyor ve halkı onun döndüğünü görmek istiyor.' ifadelerini kullandı.Sözlerini 'Maduro'ya özgürlük' ifadesiyle tamamlayan kadının röportaj bittiğinde arkasından yaklaştığı görülen iki polis memuru tarafından gözaltına alındığı anlar, kamerada görüntülendi.Polis memurlarından biri, olay yerinde kendisine soru yönelten bir vatandaşa gözaltı sebebinin yolu kapatmak ve hukuki emre karşı gelmek olduğunu belirtti.Genç kadının, 'Trump rejimi hem burada, Amerika'da, hem de Venezuela halkına karşı suç işliyor.' gibi vurgularda bulunduğu röportajı sırasında gözaltına alınması, medyada gündeme oturdu.Görüntülerin X sosyal medya platformunda paylaşılmasının ardından ABD siyasetine dair tartışmalar yaşandı.Aynı gün serbest bırakılan Plichta'ın, gözaltından çıkarken yumruğunu kaldırarak 'Viva Maduro' ('Yaşa Maduro') dediği görüldü.Grand Rapids Polis Departmanı, Daily Mail'a göre, olay hakkında yaptığı açıklamada, memurların protestoculara gösterilerini kaldırıma taşımalarını ve yolu kapatmamayı söyledikleri 25'ten fazla uyarıda bulunulduğunu fakat uyarılara uyulmadığını belirtti.