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Depremzede KOBİ'lere faizsiz destek kredisi

Depremde zarar gören yaklaşık 30 bin KOBİ'ye yönelik yeni destek verilecek. Bu kapsamda kredi programı ile 11 milyar liralık finansman sağlanacak. İlk 12 ayı ödemesiz, 1,5 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği verilecek.

Depremzede KOBİ'lere faizsiz destek kredisi
Ekleme: 24.03.2023 - 11:22 Güncelleme: 24.03.2023 - 11:31 / Editör: Ozge Selin
Depremzede KOBİ'lere faizsiz destek kredisi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hatay ziyareti kapsamında Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nde de incelemelerde bulundu.

Sanayicilerle bir araya geldiği program sonrasında basın açıklaması yapan Bakan Varank, KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'nı devreye aldıklarını belirterek, “İşletmenin büyüklüğüne ve oluşan hasara göre 1 buçuk milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği veriyoruz. Afet bölgesinde KOSGEB alacaklarının kısmen veya tamamen silinmesine yönelik gerekli adımları attık.' dedi.

FİNANSMANA HIZLI VE KOLAY ERİŞİM
KOBİ'lerin yeniden işlerine başlamaları hedefiyle başlatılan KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'ndan imalat yapan, imalata dayalı parçaları tedarik eden, yine imalata ilişkin onarım faaliyetleri yürüten KOBİ'ler ile mimarlık faaliyetinde bulunan işletmeler yararlanabilecek.

HASAR AĞIRSA YÜZDE 50 ARTTIRIM
Acil Destek Programından iş yeri; küçük sanayi siteleri (KSS), organize sanayi bölgeleri (OSB) veya bunların dışındaki iş yeri kümelenmelerinde bulunan ve hasar görmüş KOBİ'ler faydalanabilecek. Bu durumda olan mikro işletmeler 250, küçük işletmeler 500, orta ölçekli işletmeler de 1 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek. Hasar durumu ağır ve üstü olan işletmelerde bu limitler yüzde 50 arttırılacak. Orta ölçekli bir işletme ağır hasarlıysa toplam kredi limiti 1,5 milyon liraya çıkacak.

İLK 12 AY ÖDEMESİZ, SIFIR FAİZLİ
Bölgede ekonomik ve sosyal hayatın süratle normale dönmesi amacıyla başlatılan Acil Destek Kredisi'nden faydalanacak işletmeler ilk 12 ay geri ödeme yapmayacak. Ardından gelen 24 ayda ödemeler, 3'er aylık taksitler halinde gerçekleştirilecek. Program sıfır faizli olarak uygulanacak, faizin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak.

FİNANSMAN MALİYETİNİ KOSGEB KARŞILAYACAK
KOSGEB, bu programdan 30 bin KOBİ'nin yararlanmasını ve 11 milyar liralık kredi hacmi oluşturmayı hedefliyor. Bu durumda işletmelerin kullanacağı faiz veya kar payı maliyeti 3 milyar liraya ulaşacak. Bu finansman maliyetinin tamamını KOSGEB karşılayacak.

KGF DEVREDE OLACAK

Teminat sıkıntısı çeken işletmeler için Kredi Garanti Fonu (KGF) devrede olacak. Durumları valilik, kaymakamlık gibi resmi makamlardan belgelenen işletmeler Acil Destek Kredisi'ni kullanabilecek.
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