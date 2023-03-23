Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Mart 2023 TCMB faiz oranı ne oldu?
Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Mart 2023 TCMB toplantısı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığı'nda gerçekleşti. Mart ayı Merkez Bankası toplantısı sonrası 'Merkez Bankası faiz kararı ne olacak' sorusu yanıt buldu. Merkez Bankası politi faizini değiştirmedi. Öte yandan Merkez Bankası piyasalara yön verecek faiz kararı metnini de yayımlandı. Metinde dikkat çeken ifadeler yer aldı...
2023 yılının üçüncü Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklandı. TCMB politika faizini yüzde 8,5 düzeyinde sabit tuttu. Merkez Bankası 2022 yılının son aylarında üst üste yaptığı faiz indirimleri sonrası faizi tek haneye çekmişti. İşte para piyasalarına yön veren Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili tüm detaylar...
MART AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI
Merkez Bankası Mart 2023 Para Politikası Kurulu toplantısı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 8,50 olarak kaldı. Ekonomistlerin beklentisi de faizin sabit kalacağı yönündeydi.
TCMB'nin bir sonraki toplantısı 27 Nisan'da gerçekleştirilecek.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ÖNCESİ DÖVİZ KURLARI
Güne 19,03 TL seviyesinden başlayan Dolar/TL Merkez Bankası faiz kararı öncesi sakin seyir izliyor. Dolar/TL gün içi en yüksek 18,99 TL, en düşük ise 19,19 TL seviyesini gördü.
Güne 20,68 TL seviyesinden başlayan Euro/TL'de yatay pozitif seyir izliyor. Yatay pozitif görünümde bulunan Euro/TL, gün içi en yüksek 20,96 TL, en düşük ise 20,61 TL seviyesini gördü.
Euro'daki pozitif ayrışmanın nedeni Fed'in güvercin mesajları oldu.
ALTIN FİYATLARI FED SONRASI YÜKSELİŞTE
Dolar/TL ve ons tarafındaki fiyatlamalardan etkilenen gram altın TL fiyatı ise Merkez Bankası faiz kararı öncesi pozitif görünüm sergiliyor. Fed'in agresif faiz artırım sürecinin sona gelinmesi ve daha güvercin mesajlar verilmesi altın fiyatları için destek oldu.
Güne 1205,65 TL'den giriş yapan gram altın fiyatı, gün içi en yüksek 1220,33 TL en düşük ise 1201,15 TL seviyesini gördü.
2023 YILININ İLK FAİZ KARARI OCAK AYINDA GELDİ
Geçen ay gerçekleştirilen Ocak ayı Merkez Bankası toplantısı sonrası politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 9 düzeyinde tutulmuştu.
MERKEZ BANKASI ŞUBAT'TA 50 BAZ PUAN FAİZ İNDİRDİ
Şubat ayı toplantısı sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde indirime gitti. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 9,00'dan yüzde 8,50'ye çekildi.
YÜZDE 5 ENFLASYON HEDEFİ
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu hemen her söyleminde TCMB'nin, kanunla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama ve yüzde 5 enflasyon temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğini vurguluyor.
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