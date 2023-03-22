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Beyaz Gazete
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Yunan basınında Kılıçdaroğlu için dikkat çeken analiz: Kemalistleri saf dışı bıraktı!

6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı tartışma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalardan bu yana 6'lı koalisyondaki krizleri yakından takip eden Yunan basını, bu kez Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ele aldı. Yunan SKAİ'de, son olarak terörle arasına mesafe koyamayan, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen HDP'nin de desteğini alan Kılıçdaroğlu için dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

Yunan basınında Kılıçdaroğlu için dikkat çeken analiz: Kemalistleri saf dışı bıraktı!
Ekleme: 22.03.2023 - 13:12 Güncelleme: 22.03.2023 - 13:20 / Editör: Ozge Selin
Yunan basınında Kılıçdaroğlu için dikkat çeken analiz: Kemalistleri saf dışı bıraktı!
Yunanistan, Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimleri yakından takip ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihini açıklamasının ardından siyasi analizleri art arda sıralayan Yunan medyası son olarak PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile anlaşma sağlayan Kemal Kılıçdaroğlu için dikkat çeken bir analiz yayınladı.

'KEMALİSTLER VARKEN İLİŞKİLER İYİ DEĞİLDİ'

Yunan SKAİ, Kılıçdaroğlu'nun dış politikasını değerlendirdiği analizinde 6'lı koalisyonun Batı ile yeni bir diyalog dönemi başlatmak istediğine dikkat çekti. 'Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?' başlıklı analizinde SKAİ, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesinin Yunanistan için çok anlamlı olmayacağını vurguladı.

Türkiye'de geçmiş dönemlerde görev yapmış Kemalist siyasetçilerin, Yunanistan ile iyi ilişkilerinin olmadığının hatırlatıldığı yazıda, 'Komşu ülkenin başında Kemalist siyasetçilerin olduğu dönemlerde Yunanistan ile ilişkilerin pek de canlanmadığı bir gerçek' ifadeleri kullanıldı.

'KILIÇDAROĞLU EN İYİ ÇÖZÜM DEĞİL'

Yazıda Kılıçdaroğlu'nun adaylığında, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi olmak üzere birçok alanda çıkar çatışması yaşayan Yunanistan'ın güveninin kazanılması için farklı tavırlar takınılmasına ilişkin de yorumlar yer aldı.

Analizde ayrıca, adaylık süreci boyunca kurduğu ittifaklarla da oldukça eleştiri toplayan Kılıçdaroğlu'na ilişkin dikkat çeken bir çıkarım yer aldı. Kılıçdaroğlu'nun 'var olan en iyi çözüm' olmadığının ifade edildiği haberde parti içi tasfiyelerden de dem vuruldu.

'KATI KEMALİSTLERİ SAF DIŞI BIRAKTI'

'Kılıçdaroğlu'nun katı Kemalistleri saf dışı bırakarak partisini yeniden şekillendirdiğine inanılıyor ama bu bile yeterli olmayabilir.' ifadelerini kullanan Skai, Ankara'nın yeni dış politikasının merakla beklendiğinin de altını çizdi.

Yunan basınında Kılıçdaroğlu için dikkat çeken analiz: Kemalistleri saf dışı bıraktı!
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