Yargıtay İkinci Ceza Dairesi Başkanı belli oldu

Yargıtay Büyük Genel Kurulunda, İkinci Ceza Dairesi Başkanlığı için seçim yapıldı. Seçimde aynı Daire Üyesi Yusuf Kuzu, İkinci Ceza Dairesi Başkanı oldu.YUSUF KUZU KİMDİR?24 Şubat 1964 tarihinde doğan Yusuf Kuzu, Sivas Ticaret Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini kısa dönem olarak Denizli'de yapan Kuzu, Sivas hâkim adayı olarak mesleğe başladı. Kuzu sırasıyla Gümüşhane, Palu/Elazığ, Aydıncık/Yozgat, Kütahya ve Kütahya Hâkimliği görevlerinde bulundu.15 Aralık 2014 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Yusuf Kuzu, 22 Mart 2023 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Yargıtay İkinci Ceza Dairesi Başkanlığına seçildi.