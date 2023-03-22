Pervin Buldan duyurdu! HDP aday çıkarmayacak...

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan pazarlıklar sonucu partisinin kararını açıkladı. Buldan, 6'lı koalisyonun HDP'nin şartlarını kabul etmesi sonrası aday çıkarmayacaklarını resmen ilan etti. Buldan, 14 Mayıs'ta Emek ve Özgürlük İttifakı'ndaki partilerin de aday çıkarmayacağını deklare etti. Böylelikle, terörle arasına mesafe koyamayan, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen HDP'nin adayı da Kemal Kılıçdaroğlu oldu.HDP, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde aday çıkarmama kararı aldı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "14 Mayıs'ta Emek ve Özgürlük İttifakı aday çıkarmayacak" dedi.6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları ile TBMM'de bir araya gelerek destek istemişti. HDP'nin şartlarını kabul eden Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili kararını 1-2 gün içinde açıklayacağını duyurmuştu. Kılıçdaroğlu, Kürt sorununu çözme, yerel yönetimlerde kayyum uygulamasını kaldırma, anadil gibi vaatlerde bulunmuştu. HDP'nin Kılıçdaroğlu'ndan Kültür ve Çevre Bakanlığı'nı istediği de belirtiliyor.HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, daha bundan 2 gün önce Nevruz kutlamalarında terörü öven ifadeler kullanmıştı. Terör örgütü PKK/YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmeyen Buldan, "Abdullah Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecrit kaldırılsın" demişti. Benzer bir söylem HDP'li Ahmet Türk'ten de geldi. Türk, Öcalan için özgürlük vakti geldiğini söyledi. HDP'li Sırrı Süreyya Önder ise, 'Selam' gönderdi.HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'nde yaptığı bir görüşme sonrası, Öcalan ve PKK konusunda CHP ile bir fikir ayrılıkları olmadığını söylemişti.İYİ PARTİ ŞİMDİ NE YAPACAK?İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP ile CHP arasında görüşme olmasının kendileri için sorun teşkil etmediğini ancak HDP'nin masaya gelemeyeceğini söylemişti. HDP ise, 'Biz CHP ile değil 6'lı masanın adayı ile görüşüyoruz." demişti. HDP'nin şartlarının 6'lı koalisyon tarafından kabul edilmesi ile HDP , Kılıçdaroğlu lehine aday çıkarmama kararı aldı. İYİ Parti'nin, 'Asla yol yürümeyiz" dediği HDP ile aynı adayı desteklemeye nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu...