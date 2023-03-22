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Diyanet İşleri Başkanlığından Ramazan mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Deprem, sel ve benzeri nedenlerle barınma ihtiyacı ortaya çıkan ve zekat alabilecek durumda olan afetzedelere, kendilerine mülk olarak teslim edilmek üzere zekat parası ile konut yapılabilir" açıklamasında bulundu.

Ekleme: 22.03.2023 - 14:19 Güncelleme: 22.03.2023 - 14:34 / Editör: Ozge Selin
Diyanet İşleri Başkanlığından Ramazan mesajıBaşkanlık tarafından yayımlanan mesajda, Din İşleri Yüksek Kuruluna yoğun şekilde depremzedelerin ihtiyaçları ve özellikle kalıcı konut yapımı için zekat verilip verilemeyeceğine yönelik soru geldiği belirtildi.

Konuya ilişkin cevabın kamuoyuyla paylaşıldığı belirtilen mesajda, vatandaşların zekatlarını daha çok ramazan ayında vermeyi tercih ettikleri ifade edildi.

Kurulun 8 Şubat'ta 'Depremzedelere zekat verilmesi' ve 15 Şubat'ta da 'Afetzedeler için zekat parasıyla barınma yerleri yapılması' konularında açıklama yayımladığı hatırlatılan mesajda, şunlar kaydedildi:

'Dolayısıyla deprem, sel ve benzeri nedenlerle barınma ihtiyacı ortaya çıkan ve zekat alabilecek durumda olan afetzedelere, kendilerine mülk olarak teslim edilmek üzere zekat parası ile konut yapılabilir. Depremzedelerin ihtiyaçlarını giderme noktasında yapılan yardımları organize etmek için yetkili ve sorumlu kılınan AFAD'ın açtığı özel zekat hesaplarına, Kurulumuzca daha önce yayımlanan açıklamalar çerçevesinde, zekat almaya hak sahibi olan depremzedelere kalıcı konut yapılması için zekatların verilmesi uygundur.'

- 'DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA SADECE ZEKATTAN İBARET DEĞİLDİR'

Ramazanın Kur'an ve ibadet ayı olduğu kadar yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma ayı da olduğu vurgulanan mesajda, Başkanlığın bu yılki temasının 'Ramazan ve Dayanışma' olarak belirlendiği kaydedildi.

Mesajda, ramazan ayı boyunca dayanışma bilincini daha güçlü kılacak faaliyetlerin yapılması gerektiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

'Dinimize göre, dayanışma ve yardımlaşma sorumluluğu sadece zekattan ibaret değildir. Zekat dışındaki infak ve bağışlarla da yardıma muhtaç olanlara ulaşmak ve yaralarını sarmak inancımızın bir gereğidir. İlahi rahmetin yeryüzüne sağanak sağanak indiği ramazanda yapacağımız ibadetlerin ruhlarımıza sükunet, gönüllerimize letafet, kalplerimize ve zihinlerimize feraset kazandırmasını temenni ediyoruz. Bu mübarek mevsimi, ailelerimizin, ülkemizin, İslam aleminin ve bütün insanlığın huzur ve selametine vesile kılmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz.'
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