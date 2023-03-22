Akşener ile bir saat görüşen Karamollaoğlu: Sadece sohbet ettik

Yedili Masa'nın ortaklarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. 1 saat 10 dakika süren görüşme sonrası Karamollaoğlu, "Milletvekili listesini mi görüştünüz" sorusu üzerine, "Sadece sohbet ettik gelecekle ilgili" diye konuştu.

Yedili Masa'da kazan kaynamaya devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile başlayan kriz HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarmama kararı ile daha da derinleşti. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu zehir zemberek açıklamalarla Yedili Masa'yı adeta topa tuttu.Tüm bu gelişmeler devam ederken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü.Akşener'in, İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki makamında basına kapalı yapılan görüşme, 1 saat 10 dakika sürdü.Karamollaoğlu, görüşmenin ardından partiden ayrılırken, bir gazetecinin, 'Milletvekili listesini mi görüştünüz' sorusuna, 'Yok, sadece sohbet ettik gelecekle ilgili.' yanıtını verdi.