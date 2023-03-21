Rusya'dan devlet çalışanlarına Iphone yasağı: Çöpe atın

2024 yılında devlet başkanlığı için sandığa gidecek Rusya, devlet çalışanlarına "Apple'ın ürettiği iPhone'ları kullanmayın" talimatı verdi. Kremlin yetkililere "Artık iPhone dönemi bitti. Ya çöpe atın ya da çocuklara verin. Mart ayında bu değişimi yapın" diyerek 1 Nisan'a kadar telefonlarını değiştirmelerini istedi. Yetkililer, iPhone'ların Batı istihbarat birimlerinin saldırılarına ve müdahalelerine açık olduğunu da belirtti.

Savaşın gölgesinde 2024 yılında sandığa giderek yeni devlet başkanını seçmeye hazırlanan Rusya'dan dikkat çekici bir hamle geldi.Rus gazetesi Kommersant'ta yer alan habere göre; Kremlin'in yetkililere 'Apple'ın ürettiği iPhone'ları kullanmayın' talimatı verdi.Kremlin'in yetkililere 1 Nisan'a kadar telefonlarını değiştirmelerini şart koştu. Toplantıda yetkililerin, 'Artık iPhone dönemi bitti. Ya çöpe atın ya da çocuklara verin. Mart ayında bu değişimi yapın' dediği aktarıldı.Yetkililer, iPhone'ların Batı istihbarat birimlerinin saldırılarına ve müdahalelerine açık olduğunu da belirtti.Konuyla ilgili bir soruya ise Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, net bir yanıt vermedi. Peskov, 'Akıllı telefonlar resmi olarak kullanılmamalı. Herhangi bir akıllı telefonun şeffaf bir mekanizması yok, buna Android de iOS de dahil. Dolayısıyla resmi görevler için kullanılmamalı' dedi.Putin akıllı telefon kulanmıyorKommersant'ın haberinde, Rusya içişlerinde görevli kişilere bu talimatın verildiği de belirtildi. Geçmişte Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in akıllı telefonu olmadığını söylemiş fakat zaman zaman internette zaman geçirdiğini duyurmuştu.