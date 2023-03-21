CHP'li Canan Kaftancıoğlu HDP-PKK ilişkisini görmezden geldi: Eşittir diyemezsiniz

6'lı koalisyonda adayın Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanmasının ardından ilk tebrik HDP'den geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da HDP'nin desteğini almak üzere partiye ziyaret gerçekleştirdi. Meclis'te CHP ile HDP arasında yaşanan kirli pazarlıkların ardından CHP'li Canan Kaftancıoğlu da HDP'yi över nitelikte sözler sarf etti.CANLI YAYINDA AÇIK AÇIK YALAN SÖYLEDİBir canlı yayın programına katılan Canan Kaftancıoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın 'PKK bir terör örgütü değildir' açıklamasından haberi olmadığını söyledi.'HDP EŞİTTİR PKK DİYEMEZSİNİZ.'Kaftancıoğlu, 'Ben 'HDP'nin 'PKK 'terör örgütü değildir' cümlesini kullandıklarını görmedim. HDP eşittir PKK diyemezsiniz.' şeklinde konuştu.HDP'Lİ BULDAN'IN 'PKK TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR' ÇIKIŞI2015 yılında bir televizyon programına katılan HDP'li Buldan, PKK'nın terör örgütü olmadığını iddia etmişti. Canlı yayında terör örgütü PKK'yı savunan HDP'li Buldan, 'PKK bir terör örgütü değildir. Özellikle Sayın Bahçeli'nin bunu bilmesi gerekir' ifadelerini kullanmıştı.HDP'DEN ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK TALEBİHDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, henüz 2 gün önce İstanbul Yenikapı'da teröristbaşı Öcalan için özgürlük talep etmişti. Buldan'ın o ifadeleri şu şekilde: 'Türkiye halkları savaş istemiyor. Türkiye halkları tecrit istemiyor, Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecridin bir an önce kaldırılmasını istiyor.'