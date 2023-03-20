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TOKİ İlk Evim arsa ve işyeri için yeni kura takvimi açıklandı!

TOKİ İlk Evim arsa ve işyeri için yeni kura takvimi açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın TOKİ eliyle hayata geçirdiği ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi projelerinde kura çekimlerine 6 Mart itibariyle yeniden başlandı. Bir taraftan afet bölgelerindeki geçici ve kalıcı deprem konutları inşa edilirken bir yandan da Sosyal Konut Hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" için kuralar eş zamanlı olarak devam ediyor. İşte yeni arsa kura takvimi ve işyerleri için 2. etap tarihleri...

TOKİ İlk Evim arsa ve işyeri için yeni kura takvimi açıklandı!
Ekleme: 20.03.2023 - 10:32 Güncelleme: 20.03.2023 - 10:45 / Editör: Ozge Selin
TOKİ İlk Evim arsa ve işyeri için yeni kura takvimi açıklandı!
Son dakika haberi...Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa' projeleri kapsamında kura çekimleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül 2022 tarihinde açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimleri 6 Şubat'ta Kahramanmaraş depremlerinin ardından ara verilen kura çekimlerine 6 Mart itibarıyla Ankara ile tekrar başlandı.

11 ilde afet bölgesindeki deprem konutları inşa edilirken bir yandan da Sosyal Konut Hamlesi 'İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa' için kuralar eş zamanlı olarak devam ediyor. Yine bu arada İstanbul'da 50 hak sahibi için devam eden 'İlk Evim' projesi kura çekimleri de 19 Nisan'da son bulacak.

TOKİ İlk Evim arsa ve işyeri için yeni kura takvimi açıklandı!

''İLK İŞ YERİM' İÇİN 2'NCİ ETAP KURALARI BAŞLADI'
'İlk İş Yerim' ikinci etap kuraları 23 Mart tarihinde 5 il ve ilçede 417 hak sahibi için çekilecek. Kuralar şu illerde gerçekleştirilecek:

23 Mart 2023: Sivas Merkez 195

23 Mart 2023: Afyonkarahisar Başmakçı 24

23 Mart 2023: Aksaray Eskil 76

23 Mart 2023: Denizli Babadağ 58

23 Mart 2023: İzmir Kemalpaşa 64

TOKİ İlk Evim arsa ve işyeri için yeni kura takvimi açıklandı!

' 'İLK EVİM ARSA' KURALARI 20-27 MART TARİHLERİ ARASINDA 22 İLDE 32 BİN 113 HAK SAHİBİ İÇİN ÇEKİLECEK'
Bakanlık açıklamasında 20-27 Mart tarihleri arasında 32 bin 113 hak sahibi için müstakil ve müşterek arsa kuralarının noter huzurunda şu illerde çekileceği belirtildi:

20 Mart 2023: Edirne Merkez 600 (Müstakil)
20 Mart 2023: Bolu Merkez 750 (Müşterek)
20 Mart 2023: Rize Merkez 30 (Müstakil)
20 Mart 2023: Düzce Merkez 80 (Müstakil)
20 Mart 2023: Yalova Merkez 100 (Müstakil)
20 Mart 2023: Çorum Merkez 750 (Müstakil)
21 Mart 2023: Çanakkale Merkez 700(Müstakil)
21 Mart 2023: Tekirdağ Merkez 1.400(Müstakil)
21 Mart 2023: Erzurum Merkez 500(Müstakil)
22 Mart 2023: Manisa Merkez 400(Müstakil)
22 Mart 2023: Sivas Merkez 600(Müstakil)
22 Mart 2023: Sakarya Merkez 400(Müstakil)
22 Mart 2023: Mersin Merkez 200(Müstakil)
22 Mart 2023: Kütahya Merkez 1.000(Müstakil)
23 Mart 2023: Bursa Merkez 1.000(Müstakil)
23 Mart 2023: Van Merkez 2 bin(Müstakil)
24 Mart 2023: Çankırı Merkez 81(Müşterek)
24 Mart 2023: Kütahya Merkez 160(Müşterek)
24 Mart 2023: Van Merkez 662(Müşterek)
24 Mart 2023: Çankırı Merkez 700(Müstakil)
27 Mart 2023: Antalya Merkez 10 bin(Müşterek)
27 Mart 2023: İstanbul Merkez 10 bin(Müstakil)

TOKİ İlk Evim arsa ve işyeri için yeni kura takvimi açıklandı!
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TOKİ İlk Evim arsa ve işyeri için yeni kura takvimi açıklandı!
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