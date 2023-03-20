İstanbul'da haftaya yoğun trafikle başlandı

İstanbul yağmurlu bir haftayı geride bıraktı.Şiddetli yağışla birlikte hafta sonu birçok bölgede araç trafiği oluştu.Haftanın ilk gününde ise yağmurlu hava yerini güneşe bıraktı. Bahar havasının hakim olduğu güne başlayan araç sürücüleri, yoğun bir trafikle karşılaştı.Trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanırken İstanbul genelinde trafik yoğunluk oranı yüzde 67 olarak ölçüldü.Anadolu Yakası'nda ise trafik yoğunluğu yüzde 78 seviyelerine ulaştı.D-100 karayolu Kadıköy ve Maltepe mevkilerinde de sabahın ilk saatlerinden itibaren araç trafiğinde büyük ölçüde yoğunluk yaşandı.Sürücüler, yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.