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İstanbul'da haftaya yoğun trafikle başlandı

Megakent'te trafik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre il genelinde yüzde 67 olarak ölçülürken Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 78 seviyelerine ulaştı.

Ekleme: 20.03.2023 - 10:34 Güncelleme: 20.03.2023 - 10:41 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da haftaya yoğun trafikle başlandıİstanbul yağmurlu bir haftayı geride bıraktı.

Şiddetli yağışla birlikte hafta sonu birçok bölgede araç trafiği oluştu.

Haftanın ilk gününde ise yağmurlu hava yerini güneşe bıraktı. Bahar havasının hakim olduğu güne başlayan araç sürücüleri, yoğun bir trafikle karşılaştı.

Yoğunluk seviyesi yüzde 78 olarak ölçüldü
Trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanırken İstanbul genelinde trafik yoğunluk oranı yüzde 67 olarak ölçüldü.

Anadolu Yakası'nda ise trafik yoğunluğu yüzde 78 seviyelerine ulaştı.

Trafik durma noktasına geldi
D-100 karayolu Kadıköy ve Maltepe mevkilerinde de sabahın ilk saatlerinden itibaren araç trafiğinde büyük ölçüde yoğunluk yaşandı.

Sürücüler, yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
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