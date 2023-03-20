Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul ediyor. Görüşmede, seçim çalışmaları ve deprem bölgesinde yürütülen faaliyetler ele alınıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile saat 16.30'da bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşiyor. 14 Mayıs seçimleri görüşmenin öncelikli gündemi arasında yer alıyor.Cumhur İttifakı'nın yürüteceği seçim çalışmaları ele alınıyor.Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde deprem bölgesinin yeniden imar ve inşası için yürütülen faaliyetler de ele alınıyor.