Ali Babacan bu kez de Togg hazımsızlığını gösterdi: Yerli otomobil dememek lazım!

Türkiye'nin gurur projelerinden Togg geçtiğimiz günlerde ön sipariş sürecini başlattı ve ilk 24 saatte 22 bin 150 adet sipariş aldı. Mart ayı sonunda teslimatlara başlayacağını duyuran Togg vatandaşları heyecanlandırırken ve siparişlerine devam ederken 6'lı koalisyonun küçük ortağı pozisyonunda bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yerli otomobil rahatsızlığını açık açık dile getirdi.'YERLİ OTOMOBİL DEMEMEK LAZIM'Ali Babacan Togg için, 'Yerli otomobil dememek lazım' sözlerini kullandı ve 'Yerli markaya yerli otomobil denmesine ben taraftar değilim. Çünkü doğruyu ifade etmiyor.' dedi. Babacan, 'Bu marka özel sektörün el ele vermesiyle gerçekleşmiş olan bir proje, yoksa devletin kolları sıvayarak hayata geçirdiği bir proje değil.' ifadelerini kullandı.MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNİ DE HEDEF ALMIŞTI!Babacan daha önce de Türkiye'nin İHA ve SİHA'larından rahatsızlığını da BAYKAR'a yönelik attığı iftiralarla göstermişti. Babacan'a yanıtı BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 'ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHAlarıyla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne gelirlerimizin %75'ini ihracattan elde ettik. 2022'de ise sözleşmelerimizin %99.3'ü ihracat kaynaklı. Türkiye'yi bırakın dünyada dahi böyle bir firma bulamazsınız.' sözleriyle vermişti.TOGG, CES 2023'TE EN İYİ 4'ÜNCÜ MARKA OLDUÖte yandan Togg; Dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'te en iyi 4'üncü marka seçildi.Türkiye'nin mobilite alanında küresel teknoloji markası Togg, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'te en iyi 4'üncü marka seçildi.Togg'dan yapılan paylaşımda, 'Türkiye'nin küresel teknoloji markası olarak, sektörünün saygın yayını Exhibitor tarafından dünyanın en büyük teknoloji markalarının buluştuğu CES2023'te 3200'den fazla katılımcı arasından en iyi 4'üncü marka seçildik' denildi.