Prens Harry ve Meghan için şok karar! Resmen kovuldular…

İngiltere Kraliyet Ailesi'nden olaylı bir şekilde ayrılarak ABD'ye yerleşen Prens Harry ve eşi Meghan Markle ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Prens Harry'nin ocak ayında yayınladığı, Kraliyet Ailesi içindeki sırları ifşa ettiği kitabın ardından Kral Charles, çifti üzecek bir karara imza attı.

Kraliyet Ailesi, Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın İngiltere'deki konutu Frogmore Cottage'ı boşaltmasını talep etti.Kraliyet ailesinden 2020 yılında ayrılarak ABD'ye taşınan Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın İngiltere'deki tek konutu olan Frogmore Cottage'ı boşaltması talep edildi.Harry ve Meghan'ın sözcüsü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, 'Sussex Dükü ve Düşesi'nden Frogmore Cottage'daki evlerini boşaltmalarını istendiğini doğrulayabiliriz' ifadeleri kullanıldı.Tahliye kararının, İngiltere Kralı III. Charles tarafından onaylandığı öğrenildi. Prens Harry'nin ocak ayında yayımladığı 'Spare' adlı kitabının ardından, Kral Charles'tan oğlu ve gelini için karşı atak geldiği konuşuluyordu.Çiftin kovulduğu Frogmore konutuna cinsel saldırı skandalıyla itibarı sarsılan, Charles'ın kardeşi Prens Andrew'un yerleştirileceği ancak Andrew'un bu karara direndiği iddia ediliyor.Prens Harry ve eşi Meghan'a geçtiğimiz sene hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth tarafından düğün hediyesi olarak verilen konutta 10 yatak odası bulunuyor. Harry ile Meghan, evlendikten sonra Kensington Sarayı'nda Prens'e ait küçük konutta yaşamaya başladı.Ancak Meghan'ın hamilelik haberinin ardından çift, hamilelik sürecinde buraya taşınma kararı aldı ve konutta kapsamlı bir restorasyon yapıldı. Yenileme çalışmaları için iddialara göre 2,4 milyon sterlin harcandı.Bu para, vergi mükelleflerinden temin edilmişti. Fakat Harry ile Meghan, ABD'ye taşındıktan sonra bu parayı geri ödedi. Çift, ilk çocukları Archie'nin dünyaya gelmesinden sonra Kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşındı.