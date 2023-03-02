İstanbul’a nakledilen yaralılardan 14 bin 705’i taburcu oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden yaralı olarak kurtarılan ve tedavi için İstanbul’a nakledilen 15 bin 889 depremzedenin 14 bin 705’i taburcu oldu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve uçaklarla İstanbul'a nakledilen yaralıların sayısını açıkladı. 15 bin 889 yaralının İstanbul'a getirildiğini ifade eden Yerlikaya, 15 bin 705 yaralının taburcu olduğunu açıkladı.Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: 12.00 itibarıyla İl Sağlık Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre #deprem bölgelerinden gelen ve hastanelerimizde tedavi altına alınan 15.889 hastamızın, 14.705'i taburcu oldu. Hastalarımıza Allah'tan acil şifa diliyorum.