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FETÖ'nün Twitter'daki operasyon ayağına darbe! Kuyruklu 'deprem' yalancısı '23 Derece' Gökhan Özbek serbest bırakıldı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremler sonrası acı üzerinden rant devşiren kirli odaklar sahneye çıktı. Sosyal medyada manipülatif bilgi ve dezenformasyon temelli algılar yürütüldü. Gökhan Özbek'in '23 Derece' isimli yayın organı bu süreçte başı çekti. Yayılan kuyruklu dezenformasyon sonrası Ankara Emniyeti harekete geçti. 23 Derece'nin sahibi Gökhan Özbek hakkında tutuklama talebinde bulunuldu. Gökhan Özbek'in avukatının da FETÖ'cülerin kadrolu avukatı olduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemenin ardından Özbek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kararı avukatı Twitter'dan duyurdu. Yaşanan süreç bağlamında Takvim.com.tr, kirli ve karanlık bir geçmişe sahip olan '23 Derece' Gökhan Özbek'in dosyasını açtı.

FETÖ'nün Twitter'daki operasyon ayağına darbe! Kuyruklu 'deprem' yalancısı '23 Derece' Gökhan Özbek serbest bırakıldı
Ekleme: 2.03.2023 - 20:55 Güncelleme: 2.03.2023 - 21:08 / Editör: Ozge Selin
FETÖ'nün Twitter'daki operasyon ayağına darbe! Kuyruklu 'deprem' yalancısı '23 Derece' Gökhan Özbek serbest bırakıldı
Asrın felaketi sonrası Türkiye yaralarını sararken FETÖ iltisaklı oluşumlar 'milleti devlete kırdırma' amacı güden alçak algı operasyonlarına girişti.

Gökhan Özbek'in '23 derece' isimli yayın organı bu süreçte başı çekti. Manipülatif bilgi ve dezenformasyon temelli algılar yürüttü.

FETÖ'nün Twitter'daki operasyon ayağına darbe! Kuyruklu 'deprem' yalancısı '23 Derece' Gökhan Özbek serbest bırakıldı

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Yayılan kuyruklu dezenformasyon sonrası Ankara Emniyeti harekete geçti. 23 Derece'nin sahibi Gökhan Özbek hakkında 'gözaltı' kararı verildi. Gelişme üzerine Özbek de sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 'Ankara Emniyeti'nden evime geldiler. Gözaltı kararı varmış' paylaşımını yaptı. Akşam saatlerinde gözaltına alınan Özbek, güvenlik şubede alınan ifadesinin ardından sabah saatlerinde savcılığa sevk edildi. Savcılık Özbek'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.

FETÖ'nün Twitter'daki operasyon ayağına darbe! Kuyruklu 'deprem' yalancısı '23 Derece' Gökhan Özbek serbest bırakıldı

Özbek çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kararı Özbek'in avukatı Gizay Dulkadir Twitter hesabından, 'Gökhan Özbek serbest bırakıldı' paylaşımıyla duyurdu. Avukatının FETÖ geçmişi dikkat çekiyor.

AVUKATI FETÖ SAVUNUCUSU

Gözaltına alınan Gökhan Özbek'in avukatlığını yapan Gizay Dulkadir'in, daha önce birçok FETÖ'cünün de avukatlığını yaptığı öğrenildi. FETÖ'nün en büyük delillerinden olan ByLock'a karşı savaş açan Gizay Dulkadir'in, KHK'lı güzellemesi yaparak FETÖ'cüleri dışarı çıkarmaya ve aklamaya çalıştığı belirtildi. Gizay Dulkadir'in sosyal medya hesabından KHK ile ilgili çok sayıda paylaşım yaptığı da görüldü.

FETÖ'nün Twitter'daki operasyon ayağına darbe! Kuyruklu 'deprem' yalancısı '23 Derece' Gökhan Özbek serbest bırakıldı

FETÖ KANALLARININ ARANAN İSMİ

FETÖ'cülerin avukatlığını yapan ve iş birliği içerisinde çalışan Gizay Dulkadir'in FETÖ medyasının da aranan isimlerinden olduğu öğrenildi.

FETÖ'nün Twitter'daki operasyon ayağına darbe! Kuyruklu 'deprem' yalancısı '23 Derece' Gökhan Özbek serbest bırakıldı

FETÖ'nün yayın organlarından Kronos ve KHK TV gibi oluşumlara sık sık konuk olan Gizay Dulkadir'in 15 Temmuz üzerinden gönderme yaparak AK Parti hükümetini de tehdit ettiği ortaya çıktı.

FETÖ'nün Twitter'daki operasyon ayağına darbe! Kuyruklu 'deprem' yalancısı '23 Derece' Gökhan Özbek serbest bırakıldı

Avukat Gizay Dulkadir'in FETÖ soruşturmaları ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüştüğü öğrenildi. Kılıçdaroğlu da sık sık basın önünde FETÖ'cüleri aklama operasyonuna girişmişti.

İşte o paylaşımlardan bazıları

FETÖ'nün Twitter'daki operasyon ayağına darbe! Kuyruklu 'deprem' yalancısı '23 Derece' Gökhan Özbek serbest bırakıldı

FETÖ'nün Twitter'daki operasyon ayağına darbe! Kuyruklu 'deprem' yalancısı '23 Derece' Gökhan Özbek serbest bırakıldı

FETÖ'nün Twitter'daki operasyon ayağına darbe! Kuyruklu 'deprem' yalancısı '23 Derece' Gökhan Özbek serbest bırakıldı

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