ABD'de uçağa yıldırım düştü: 7 yolcu yaralandı
Almanya'ya ilerleyen yolcu otobüsüne yıldırımın isabet etmesi sonucu 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
ABD'den Almanya'ya ilerleyen uçakta dehşet anları yaşandı.
Teksas eyaletinin başkenti Austin'den Almanya'nın Frankfurt şehrine gitmek üzere havalanan Lufthansa Havayolları'na ait bir yolcu uçağına yıldırım düştü. Çok sayıda camın kırıldığı ve yolcuların büyük paniğe kapıldığı olayın ardından uçak başkentteki Washington-Dulles Uluslararası Havaalanı'na yerel saatle 21.00'de iniş yaptı.
7 kişi yaralandı
Kazada yaralanan 7 yolcu hastaneye sevk edildi. Bir yolcu tarafından paylaşılan fotoğraflarda, uçağın içindeki birçok eşyanın yerlere saçıldığı görüldü. Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Teksas eyaletinin başkenti Austin'den Almanya'nın Frankfurt şehrine gitmek üzere havalanan Lufthansa Havayolları'na ait bir yolcu uçağına yıldırım düştü. Çok sayıda camın kırıldığı ve yolcuların büyük paniğe kapıldığı olayın ardından uçak başkentteki Washington-Dulles Uluslararası Havaalanı'na yerel saatle 21.00'de iniş yaptı.
7 kişi yaralandı
Kazada yaralanan 7 yolcu hastaneye sevk edildi. Bir yolcu tarafından paylaşılan fotoğraflarda, uçağın içindeki birçok eşyanın yerlere saçıldığı görüldü. Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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