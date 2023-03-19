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HDP'lilerin Nevruz kutlamasında PKK propagandası: Abdullah Öcalan için slogan atıldı

İstanbul Yenikapı'da HDP'nin organize ettiği Nevruz kutlamaları büyük provakasyona sahne oldu. Kutlamalara katılanların 'Biji Serok Apo' sloganları kameralara yansıdı.

HDP'lilerin Nevruz kutlamasında PKK propagandası: Abdullah Öcalan için slogan atıldı
Ekleme: 19.03.2023 - 15:15 Güncelleme: 19.03.2023 - 15:31 / Editör: Ozge Selin
HDP'lilerin Nevruz kutlamasında PKK propagandası: Abdullah Öcalan için slogan atıldı
Nevruz Bayramı bu sene de baharın gelişiyle beraber kutlanıyor.

Her sene Mart ayında kutlanan, pek çok ülke ve medeniyet açısından oldukça manevi değere sahip Nevruz Bayramı'nda farklı etkinlikler düzenleniyor.

Ama bu bayramı sahiplenmeye çalışan gruplar bilindik provakasyonlarını sürdürüyor.

Seçimler yaklaşırken HDP bilindik provakasyonlarına başladı.

Yenikapı'da kutlama yaptılar
PKK'nın siyasi uzantısı HDP öncülüğündeki İstanbul Nevruz'u, bu yıl 'Her der Newroz, her dem azadi' ve 'Nevruz ateşiyle özgürlüğe' sloganıyla Yenikapı Meydanı'nda düzenleniyor.

İstanbul'un göbeğinde gerçekleşen kutlama skandal görüntülere sahne oldu.

'Biji Serok Apo' sloganları
Yenikapı Meydanı'nda Nevruz kutlaması için toplanan kalabalık teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine 'Biji serok Apo' sloganları attı.

Mitingde, HDP dışında sosyalist parti ve gruplar da kendi pankartları ve flamalarıyla yer aldı.

Yeşil Sol Parti flamaları görüldü
Yenikapı'da HDP'nin kapatma davası nedeniyle 'B Planı' olarak gündemde olan Yeşil Sol Parti bayraklarının ağırlıklı olduğu görülürken miting alanındaki görevliler de Yeşil Sol Parti önlükleri giydi.

Ayrıca aynı ittifakta yer alan Türkiye İşçi Partisi'nin de mitinge katıldığı görüldü.
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