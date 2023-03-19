CHP, Beyoğlu'nda kentsel dönüşümü 10 yıl geciktirdi! 1999 depremi öncesinde inşa edilen binaların dönüşümüne bile karşı çıktılar

Okmeydanı'nın daha sağlıklı yaşam alanına dönüştürülmesi için 2012 yılında kentsel dönüşüm çalışmaları başladı.CHP, Beyoğlu'nda kentsel dönüşümü 10 yıl geciktirdi! 1999 depremi öncesinde inşa edilen binaların dönüşümüne bile karşı çıktılarCHP'lilerin 'rantsal dönüşüm' diyerek en çok karşı çıktığı projede, dönüşümü planlanan yapıların tamamına yakının ruhsatsız olduğu, herhangi bir denetime tabi tutulmadan, düşük kalite malzemeyle 1999 Depremi öncesinde inşa edildiği tespit edildi.26 Eylül 2012'de Beyoğlu Belediye Meclis kararı ile kabul edilen projeye ait imar planı İstanbul Büyükşehir Belediyesince 17 Aralık 2012 tarihinde onaylandı.Projede yer alan 6 mahalle, 13 Haziran 2016 tarihli ve 2016/8949 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile riskli alan ilan edildi.İBB ve Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi İnan Güney de diğer dönüşüm projelerinde olduğu gibi Okmeydanı Dönüşüm Projesini iptal ettirmek için mahkemeye başvuran isimler arasında yer aldı.CHP'li vekil Kılınç ise bölgenin 'riskli alan' ilan edildiği kararı Danıştay'a taşıdı. Açılan iptal davaları nedeniyle on yıl ertelenen proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Fetihtepe 3550 ada 1. Etapta 5 Kasım 2022'de başlatılabildi.Emlak Konut tarafından inşaat çalışmaları devam ettirilen projede, 778 konut ve 161 iş yeri olmak üzere 939 bağımsız bölüm dönüştürülerek hak sahiplerine teslim edilecek.Bölgedeki dönüşüm çalışmaları, Okmeydanı genelinde geriye kalan 5358 binada 23.213 bağımsız bölümde vatandaşlarla uzlaşılan etaplarla devam edecek.Projede hak sahipleri, 20 yıl taksitle toplamda ortalama 148 bin lira ödeyecek. Maliyetin yüzde 80'ini ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı karşılıyor.Beyoğlu'ndaki kentsel dönüşüm çalışmaları 2005'te kamu ve özel sektör işbirliğinde hazırlanan Tarlabaşı 360 Projesiyle başladı. Projenin onaylanması, açılan iptal davaları nedeniyle 2016'da tamamlanabildi.2017'de inşaat ruhsatları alınarak çalışmaların başlatıldığı projenin yüzde 73'ü 2022'de tamamlandı. 130 adet ofis, 564 adet konut, 148 adet ticaret alanı ve 1 otel olmak üzere toplam 843 bağımsız bölümün bulunduğu projede, 532 bölüm (yüzde 64) hak sahiplerine teslim edildi.Okmeydanı'nda riskli alan ilan edilen bölgedeki Van Bloklarının dönüşümü için Beyoğlu Belediyesi ile KİPTAŞ arasında 15 Kasım 2016'da ortak hizmet protokolü imzalandı.Hak sahipleriyle yapılan uzlaşma görüşmelerinin tamamlanmasıyla birlikte mevcut eski yapıları yıkılarak inşaat çalışmalarına başlandı. Tamamı 4 blok 130 konuttan oluşan projede, hak sahiplerine yeni konutlarının anahtar teslimi 16 Kasım 2020'de yapıldı.Beyoğlu Belediyesince 2012'da hazırlanan Örnektepe Dönüşüm Projesi içerisinde yer alan adalar, aynı yıl, Bakanlar Kurulu Kararı ile ilgili kanun uyarınca riskli alan ilan edildi.CHP, Beyoğlu'nda kentsel dönüşümü 10 yıl geciktirdi! 1999 depremi öncesinde inşa edilen binaların dönüşümüne bile karşı çıktılarBeyoğlu Belediyesi ile TOKİ işbirliğinde hayata geçirilen proje, diğer projelerde olduğu gibi açılan iptal davaları nedeniyle gecikmeli de olsa hayata geçirilebildi.Proje kapsamında 16 bin metrekare alanda üretilen 398 konut, 20 dükkan, cami ve sosyal tesis inşaatı tamamlanarak 2022 Ekim ayı itibarı ile hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.Beyoğlu Belediyesince bölgedeki incelemede, yapıların 1999 depreminden önce yapıldığı ve yapılaşmanın ağırlıklı olarak eski, çarpık ve niteliksiz durumda olduğu tespit edildi.Alanda bulunan 635 parsel, bin 61 bina ve 2 bin 138 bağımsız bölüme ilişkin fiziksel ve sosyal yapının tespitine yönelik bilgi, belge ve saha çalışmaları yapıldı.İncelemeler neticesinde alanda yapılacak dönüşüme ilişkin eylem planlarının belirlenmesine yönelik Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ilgili birimleriyle çalışmalar devam ediyor.Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, tüm engellemelere rağmen Örnektepe ve Van Blokları dönüşüm projelerinin tamamlandığını belirterek, 'Tarlabaşı Dönüşüm Projesinde de sona yaklaştık. Son olarak ise Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi'ni Fetihtepe 3550 ada 1. Etapta başlattık.Vatandaşlarımızın rızasıyla yaptığımız çalışmada bir tane bile fazladan konut yapmıyoruz. Bir aile bile mahallesinden uzaklaştırılmıyor.Projede vatandaşlarımızı mağdur edebilecek tek bir unsur dahi olmamasına rağmen özelikle CHP'liler marjinal gruplarla işbirliği yaparak vatandaşlarımızı dönüşüm projelerine karşı yalan yanlış bilgilerle kışkırtma çabaları içerisine girdiler.CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, CHP Beyoğlu İlçe Teşkilatı, marjinal örgütler ve gruplar ile bu çevrelerce manupile edilen vatandaşlar Kentsel Dönüşüm Projelerimizin iptal edilmesi için yüzlerce dava açtılar. Bu iptal başvuruları nedeniyle Beyoğlu'nun, Okmeydanı'nın dönüşüm süreci 10 yıl gibi uzun bir süre geciktirildi' dedi.Başkan Yıldız, 'Eğer bu iptal davaları olmasaydı, Okmeydanı'nın kentsel dönüşüm süreci şuana kadar tamamlanmış olacaktı. Bugün Beyoğlu sakinleri depreme dayanıklı evlerinde, daha yeşil ve daha yaşanılabilir bir Beyoğlu'nda yaşıyor olacaklardı.Artık bu dil, bu tavır değişmeli. Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 49 bin insanımızı hayattan koparak depremlerden hepimizin önemli bir ders çıkartması gerekiyor.Hangi partiden, hangi görüşten olursa olsun kim yanlış yapıyorsa eleştirebilmeliyiz. Çünkü bu siyaset üstü bir konudur.İktidarı, muhalefeti el ele vererek dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması için gereken adımları hep birlikte atmalıyız. Zaman hepimiz için işliyor' ifadelerini kullandı.