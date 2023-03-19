  • USD: 18,98 - 19,01
  • EURO: 20,21 - 20,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP, Beyoğlu'nda kentsel dönüşümü 10 yıl geciktirdi! 1999 depremi öncesinde inşa edilen binaların dönüşümüne bile karşı çıktılar

CHP'nin; Beyoğlu Belediyesince depreme dayanıklı yapıların inşa edilmesi amacıyla hazırlanan Tarlabaşı, Örnektepe ve Okmeydanı kentsel dönüşüm projelerinin durdurulması için CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri ve CHP Beyoğlu İlçe Başkanlığı tarafından 7 dava açıldığı ortaya çıktı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası da, Beyoğlu'ndaki kentsel dönüşüme karşı 2 dava açtı. Yapılan iptal başvuruları nedeniyle projeler yıllarca geciktirildi.

CHP, Beyoğlu'nda kentsel dönüşümü 10 yıl geciktirdi! 1999 depremi öncesinde inşa edilen binaların dönüşümüne bile karşı çıktılar
Ekleme: 19.03.2023 - 12:55 Güncelleme: 19.03.2023 - 13:56 / Editör: Ozge Selin
CHP, Beyoğlu'nda kentsel dönüşümü 10 yıl geciktirdi! 1999 depremi öncesinde inşa edilen binaların dönüşümüne bile karşı çıktılar
Okmeydanı'nın daha sağlıklı yaşam alanına dönüştürülmesi için 2012 yılında kentsel dönüşüm çalışmaları başladı.

CHP, Beyoğlu'nda kentsel dönüşümü 10 yıl geciktirdi! 1999 depremi öncesinde inşa edilen binaların dönüşümüne bile karşı çıktılar
CHP'lilerin 'rantsal dönüşüm' diyerek en çok karşı çıktığı projede, dönüşümü planlanan yapıların tamamına yakının ruhsatsız olduğu, herhangi bir denetime tabi tutulmadan, düşük kalite malzemeyle 1999 Depremi öncesinde inşa edildiği tespit edildi.

26 Eylül 2012'de Beyoğlu Belediye Meclis kararı ile kabul edilen projeye ait imar planı İstanbul Büyükşehir Belediyesince 17 Aralık 2012 tarihinde onaylandı.

Projede yer alan 6 mahalle, 13 Haziran 2016 tarihli ve 2016/8949 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile riskli alan ilan edildi.

OKMEYDANI KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 10 YIL GECİKTİRİLDİ

İBB ve Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi İnan Güney de diğer dönüşüm projelerinde olduğu gibi Okmeydanı Dönüşüm Projesini iptal ettirmek için mahkemeye başvuran isimler arasında yer aldı.

CHP'li vekil Kılınç ise bölgenin 'riskli alan' ilan edildiği kararı Danıştay'a taşıdı. Açılan iptal davaları nedeniyle on yıl ertelenen proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Fetihtepe 3550 ada 1. Etapta 5 Kasım 2022'de başlatılabildi.

RANTSAL DÖNÜŞÜM DEDİKLERİ PROJENİN YÜZDE 80'İNİ DEVLET KARŞILIYOR

Emlak Konut tarafından inşaat çalışmaları devam ettirilen projede, 778 konut ve 161 iş yeri olmak üzere 939 bağımsız bölüm dönüştürülerek hak sahiplerine teslim edilecek.

Bölgedeki dönüşüm çalışmaları, Okmeydanı genelinde geriye kalan 5358 binada 23.213 bağımsız bölümde vatandaşlarla uzlaşılan etaplarla devam edecek.

Projede hak sahipleri, 20 yıl taksitle toplamda ortalama 148 bin lira ödeyecek. Maliyetin yüzde 80'ini ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı karşılıyor.

TARLABAŞI DÖNÜŞÜM PROJESİ 11 YIL ENGELLENDİ

Beyoğlu'ndaki kentsel dönüşüm çalışmaları 2005'te kamu ve özel sektör işbirliğinde hazırlanan Tarlabaşı 360 Projesiyle başladı. Projenin onaylanması, açılan iptal davaları nedeniyle 2016'da tamamlanabildi.

2017'de inşaat ruhsatları alınarak çalışmaların başlatıldığı projenin yüzde 73'ü 2022'de tamamlandı. 130 adet ofis, 564 adet konut, 148 adet ticaret alanı ve 1 otel olmak üzere toplam 843 bağımsız bölümün bulunduğu projede, 532 bölüm (yüzde 64) hak sahiplerine teslim edildi.

VAN BLOKLARI DÖNÜŞÜMÜ TAMAMLANDI

Okmeydanı'nda riskli alan ilan edilen bölgedeki Van Bloklarının dönüşümü için Beyoğlu Belediyesi ile KİPTAŞ arasında 15 Kasım 2016'da ortak hizmet protokolü imzalandı.

Hak sahipleriyle yapılan uzlaşma görüşmelerinin tamamlanmasıyla birlikte mevcut eski yapıları yıkılarak inşaat çalışmalarına başlandı. Tamamı 4 blok 130 konuttan oluşan projede, hak sahiplerine yeni konutlarının anahtar teslimi 16 Kasım 2020'de yapıldı.

ÖRNEKTEPE DÖNÜŞÜM PROJESİ

Beyoğlu Belediyesince 2012'da hazırlanan Örnektepe Dönüşüm Projesi içerisinde yer alan adalar, aynı yıl, Bakanlar Kurulu Kararı ile ilgili kanun uyarınca riskli alan ilan edildi.

CHP, Beyoğlu'nda kentsel dönüşümü 10 yıl geciktirdi! 1999 depremi öncesinde inşa edilen binaların dönüşümüne bile karşı çıktılar
Beyoğlu Belediyesi ile TOKİ işbirliğinde hayata geçirilen proje, diğer projelerde olduğu gibi açılan iptal davaları nedeniyle gecikmeli de olsa hayata geçirilebildi.

Proje kapsamında 16 bin metrekare alanda üretilen 398 konut, 20 dükkan, cami ve sosyal tesis inşaatı tamamlanarak 2022 Ekim ayı itibarı ile hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

İSTİKLAL MAHALLESİ ŞEHİR YENİLEME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Beyoğlu Belediyesince bölgedeki incelemede, yapıların 1999 depreminden önce yapıldığı ve yapılaşmanın ağırlıklı olarak eski, çarpık ve niteliksiz durumda olduğu tespit edildi.

Alanda bulunan 635 parsel, bin 61 bina ve 2 bin 138 bağımsız bölüme ilişkin fiziksel ve sosyal yapının tespitine yönelik bilgi, belge ve saha çalışmaları yapıldı.

İncelemeler neticesinde alanda yapılacak dönüşüme ilişkin eylem planlarının belirlenmesine yönelik Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ilgili birimleriyle çalışmalar devam ediyor.

'BEYOĞLU'NUN DÖNÜŞÜM SÜRECİ 10 YIL GİBİ UZUN BİR SÜRE GECİKTİRİLDİ'

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, tüm engellemelere rağmen Örnektepe ve Van Blokları dönüşüm projelerinin tamamlandığını belirterek, 'Tarlabaşı Dönüşüm Projesinde de sona yaklaştık. Son olarak ise Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi'ni Fetihtepe 3550 ada 1. Etapta başlattık.

Vatandaşlarımızın rızasıyla yaptığımız çalışmada bir tane bile fazladan konut yapmıyoruz. Bir aile bile mahallesinden uzaklaştırılmıyor.

Projede vatandaşlarımızı mağdur edebilecek tek bir unsur dahi olmamasına rağmen özelikle CHP'liler marjinal gruplarla işbirliği yaparak vatandaşlarımızı dönüşüm projelerine karşı yalan yanlış bilgilerle kışkırtma çabaları içerisine girdiler.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, CHP Beyoğlu İlçe Teşkilatı, marjinal örgütler ve gruplar ile bu çevrelerce manupile edilen vatandaşlar Kentsel Dönüşüm Projelerimizin iptal edilmesi için yüzlerce dava açtılar. Bu iptal başvuruları nedeniyle Beyoğlu'nun, Okmeydanı'nın dönüşüm süreci 10 yıl gibi uzun bir süre geciktirildi' dedi.

ARTIK BU DİL, BU TAVIR DEĞİŞMELİ

Başkan Yıldız, 'Eğer bu iptal davaları olmasaydı, Okmeydanı'nın kentsel dönüşüm süreci şuana kadar tamamlanmış olacaktı. Bugün Beyoğlu sakinleri depreme dayanıklı evlerinde, daha yeşil ve daha yaşanılabilir bir Beyoğlu'nda yaşıyor olacaklardı.

Artık bu dil, bu tavır değişmeli. Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 49 bin insanımızı hayattan koparak depremlerden hepimizin önemli bir ders çıkartması gerekiyor.

Hangi partiden, hangi görüşten olursa olsun kim yanlış yapıyorsa eleştirebilmeliyiz. Çünkü bu siyaset üstü bir konudur.

İktidarı, muhalefeti el ele vererek dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması için gereken adımları hep birlikte atmalıyız. Zaman hepimiz için işliyor' ifadelerini kullandı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
CHP, Beyoğlu'nda kentsel dönüşümü 10 yıl geciktirdi! 1999 depremi öncesinde inşa edilen binaların dönüşümüne bile karşı çıktılar
AK Partili Akbaşoğlu son seçim anketlerine ilişkin konuştu
İYİ Partili doktorun salgın iddialarına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yalanlama
MİT'ten nokta operasyon! PKK/YPG'nin sözde maliye sorumlusu etkisiz...
Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi için nefesler tutuldu
Nazif Ay: Atatürk'ün heykellerinin karşısında saygı göstermek farz-ı kifayedir
Altılı Masa ekonomide anlaşamıyor
HDP eski milletvekili Altan Tan: Ekrem İmamoğlu'na gülüyorum seçimleri kendisi kazandı zannediyor
Son seçim anketinin sonuçları yayınlandı: AK Parti'den muhalefete soğuk duş
Meral Akşener'den ortaklarına olay gönderme: Linç edildim, insan onuruna aykırı
Halk TV skandalına MHP'den sert tepki! RTÜK inceleme başlattı
Ankara’da sağanak yağış: Sokaklar dereye döndü
'Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı' sözleri 6'lı koalisyonda kriz yarattı: DEVA Partisi'nden Mansur Yavaş'a rest!
SSB Başkanı İsmail Demir duyurdu: MMU’dan sonra HÜRJET de piste çıktı
MSB'den 'Tahıl Koridoru' açıklaması! 25 milyon ton sevkiyat gerçekleşti
Halk TV canlı yayınında skandal! Açık açık PKK propagandası yapıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin son bilanço açıklandı
Bir avuç toprağı bile çok gördüler! CHP'li belediyeden büyük ayıp
Damacanaya benzetilen solunum cihazını alkışlayanlar yerli otomobil Togg’a karşı suskun
Başkan Erdoğan, Gelibolu – Eceabat Devlet Yolu Açılış Töreni'ne konuşuyor
Togg T10X, sipariş rekoru kırıyor

Togg T10X, sipariş rekoru kırıyor

Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Diyarbakır’da yağmur sonrası depremzedelerin mezarları çöktü obruklar oluştu

Diyarbakır’da yağmur sonrası depremzedelerin mezarları çöktü obruklar oluştu

Depremden kaçıp yerleştikleri yazlık evlerinde selden kıl payı kurtuldular

Depremden kaçıp yerleştikleri yazlık evlerinde selden kıl payı kurtuldular

Trump'ın iddiası ABD'yi karıştırdı: Salı günü tutuklanıyorum

Trump'ın iddiası ABD'yi karıştırdı: Salı günü tutuklanıyorum

Milli Muharip Uçak hangardan çıktı! İşte ilk ve tarihi görüntüler...

Milli Muharip Uçak hangardan çıktı! İşte ilk ve tarihi görüntüler...