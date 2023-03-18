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Kocaeli'de 70 metre yuvarlanan kamyonun içinden dışarı fırladı

Kontrolden çıkıp takla atarak 70 metre yuvarlanan kamyonun içindeki bir kişi araçta sıkışırken, bir kişi de camdan dışarı fırladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ekleme: 18.03.2023 - 17:40 Güncelleme: 18.03.2023 - 17:42 / Editör: Ozge Selin
Kocaeli'de 70 metre yuvarlanan kamyonun içinden dışarı fırladı
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karadenizliler Mahallesi çöp döküm sahasında kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.Ş. idaresindeki 41 BL 126 plakalı çöp toplama aracı döküm sahasında seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Kontrolden çıkan araç takla atarak yaklaşık 70 metre kadar yuvarlandı.

Kamyondan fırladı
Kamyonun takla attığı esnada bir kişi kamyondan dışarıya fırladı, bir kişi ise araçta sıkıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tedavi altına alındılar
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıyı araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahaleleri yapılan 2 yaralı ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de 70 metre yuvarlanan kamyonun içinden dışarı fırladı

Kocaeli'de 70 metre yuvarlanan kamyonun içinden dışarı fırladı
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