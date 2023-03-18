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Halk TV skandalına MHP'den sert tepki! RTÜK inceleme başlattı

CHP'nin kanalı Halk TV'de skandallar bitmiyor. Halk TV sunucusu Serhan Asker, deprem bölgesinde terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'ın kitabını tanıttı ve "özgürlük savaşçısı" şeklinde övgüler dizdi. Milliyetçi Hareket Partisi'nden skandal görüntülere sert tepki geldi. Genel Sekreter ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, yaşananları 'kepazelik' olarak niteledi ve "Devletimiz ve milletimiz omuz omuza depremin yaralarını sarmaya çalışırken CHP'nin yandaş kanalı Halk TV'nin fırsatçılık yaparak depremzede çocuklara bir teröristin propagandasını yapması düpedüz yağmacılıktır." ifadelerini kullandı. Öte yandan RTÜK ise söz konusu yayınla ilgili inceleme başlattı.

Halk TV skandalına MHP'den sert tepki! RTÜK inceleme başlattı
Ekleme: 18.03.2023 - 23:19 Güncelleme: 18.03.2023 - 23:20 / Editör: Ozge Selin
Halk TV skandalına MHP'den sert tepki! RTÜK inceleme başlattı
CHP'nin kanalı Halk TV'de terör suçlarından tutuklanan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitabının tanıtılmasına ve "özgürlük savaşçısı" şeklinde lanse edilmesine Milliyetçi Hareket Partisi'nden tepki geldi.

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Halk TV'deki Demirtaş propagandasına tepki gösterdi.

CHP'nin kanalı Halk TV skandallara doymuyor! Canlı yayında Selahattin Demirtaş'ın kitabını övdüler... | Video

MHP'Lİ ATAMAN: BU KEPAZELİKTİR

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Büyükataman, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Halk TV sunucusunun Adıyaman'da depremzede çocuklarımıza terörist Selahattin Demirtaş'ın kitabını tanıtması ve tutuklu bir teröristi "özgürlük savaşçısı" gibi anlatması tam bir kepazeliktir.

Devletimiz ve milletimiz omuz omuza depremin yaralarını sarmaya çalışırken CHP'nin yandaş kanalı Halk TV'nin fırsatçılık yaparak depremzede çocuklara bir teröristin propagandasını yapması düpedüz yağmacılıktır.

"TERÖR PROPAGANDASI YAPANLAR ÇOCUKLARDAN UZAK TUTULMALI"

Depremi fırsata çevirip terör propagandası yapan, çocuklarımızın istismar etmeye, tertemiz zihinlerini kirletmeye yeltenen bu kepaze anlayış kesinlikle bölgeden ve çocuklarımızdan uzak tutulmalı, çocuklarımızı istismar etmelerine izin verilmemelidir.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN: İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den de konuyla ilgili bir açıklama geldi. Şahin, "Seçimler yaklaşırken medyanın dikkat etmesi gereken kurallar belliyken Halk TV'nin yapmış olduğu provokatif yayınlar kabul edilemez. Ülkemizin sömürgeci olduğu iddia edilemez, silahlı terör örgütüne üye olmaktan hükümlü bulunan biri övülemez. Gerekli inceleme başlatılmıştır." paylaşımında bulundu.

Halk TV skandalına MHP'den sert tepki! RTÜK inceleme başlattı
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