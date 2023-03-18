Arnavutköy'de seyir halindeki kamyon yandı

İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeki kamyon, alevlere teslim aldı.Yangın, kamyonun kasasında çıktı ve hızla büyüdü.O-3 Otoyolu'nda İstanbul istikametine seyir halinde olan araçtaki karton balyaları, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Polis ekibi, otoyolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına alarak söndürdü.Kameraya yansıyan yangın nedeniyle kamyonda hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadı.