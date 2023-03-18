18 Mart hava durumu: O illere sel uyarısı! Deprem bölgelerinde hava nasıl olacak?

Deprem bölgesinde etkili olan sağanak yağışın ardından Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. Türkiye genelinde sağanak yağışlar etkili olurken deprem bölgelerindeki hava durumu merak ediliyor. Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve (İzmir dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, güney kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların: Antalya, Isparta, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.Meteoroloji'den deprem bölgeleri olan Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa için turuncu kodlu uyarı.Yapılan son değerlendirmelere göre; Sağanak ve gök gürültülü yağışların, etkisini artırarak deprem bölgesi genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Adıyaman il geneli ile Şanlıurfa'nın kuzey ve batısı, Kahramanmaraş'ın güney ve doğusu, Gaziantep'in kuzey ve doğusunda çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların, Kahramanmaraş'ın kuzey ve doğu, Adıyaman'ın kuzey, Malatya'nın güney ve batısının yükseklerinde 1500 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.Afet bölgesi için yeni bir uyarı geldi. Meteoroloji, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'da beklenen 'çok kuvvetli yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı. Bölgede yakın zaman önce gerçekleşen şiddetli yağışlar sebebi ile toprağın doymuş olması, dere ve nehirlerin seviyelerinin yükselmiş olması ve beklenen yeni kuvvetli yağışlar dikkate alındığında sellere ve su baskınlarına, yer yer gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kar yağışlarının olduğu yerlerde buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Sabah saatlerinde İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli Sağanak olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE 2°C, 13°CÇok bulutluİSTANBUL 7°C, 10°CSabah saatlerinde sağanak yağışlı. Anadolu Yakası'nda kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ 3°C, 9°CÇok bulutlu,KOCAELİ 8°C, 10°CSabah saatlerinde kuvvetli sağanak yağış olması bekleniyor.Çok bulutlu, bölge genelinin (İzmir ve Aydın dışında) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR 4°C, 8°CÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurluDENİZLİ 7°C, 12°CÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurluİZMİR 9°C, 17°CÇok bulutluMUĞLA 3°C, 15°CÖğle saatlerinde sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'de kuvvetli, Kahramanmaraş'ın doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.ADANA 10°C, 20°CÇok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 11°C, 19°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıHATAY 9°C, 18°CSabah saatlerinde kuvvetli sağanak yağışlıK.MARAŞ 9°C, 16°CÇok bulutlu, il genelinin kuvvetli, doğu ilçelerinin çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.ANKARA 6°C, 10°CÖğle saatlerinden sonra doğusu yağmurluESKİŞEHİR 4°C, 7°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurluKONYA 4°C, 10°CSabah saatlerinde hafif yağmurluSİVAS 4°C, 12°CÇok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yağmurluÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.BOLU 3°C, 8°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıDÜZCE 7°C, 10°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU 5°C, 12°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıZONGULDAK 7°C, 9°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA 6°C, 15°CÖğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN 8°C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT 7°C, 16°CÇok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON 9°C, 11°CÖğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kuzey kesimlerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülecek yağışların, Malatya, Elazığ ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli, Malatya'nın güney ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.ELAZIĞ 8°C, 13°CÇok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıERZURUM 2°C, 8°CÖğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlıKARS 0°C, 8°CÖğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlıMALATYA 3°C, 15°CÇok bulutlu, il genelinin kuvvetli, güney ilçelerinin çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mardin çevrelerinde kuvvetli, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.ADIYAMAN 9°C, 14°CÇok bulutlu, il genelinde kuvvetli, kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDİYARBAKIR 7°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP 7°C, 15°CÇok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA 10°C, 15°CÇok bulutlu, il genelinde kuvvetli, kuzey ve batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı