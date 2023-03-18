18 Mart hava durumu: O illere sel uyarısı! Deprem bölgelerinde hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 18 Mart hava durumu tahminleri açıklandı. Yeni rapora göre sağanak ve gök gürültülü yağışların, etkisini artırarak deprem bölgesi genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Sağanak yağış diğer 70 ilde de etkisini sürdürecek. Peki, deprem bölgelerinde bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu.
Deprem bölgesinde etkili olan sağanak yağışın ardından Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. Türkiye genelinde sağanak yağışlar etkili olurken deprem bölgelerindeki hava durumu merak ediliyor. Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve (İzmir dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, güney kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların: Antalya, Isparta, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
Meteoroloji'den deprem bölgeleri olan Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa için turuncu kodlu uyarı.
DEPREM BÖLGELERİ İÇİN YENİ UYARI
Yapılan son değerlendirmelere göre; Sağanak ve gök gürültülü yağışların, etkisini artırarak deprem bölgesi genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Adıyaman il geneli ile Şanlıurfa'nın kuzey ve batısı, Kahramanmaraş'ın güney ve doğusu, Gaziantep'in kuzey ve doğusunda çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların, Kahramanmaraş'ın kuzey ve doğu, Adıyaman'ın kuzey, Malatya'nın güney ve batısının yükseklerinde 1500 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Afet bölgesi için yeni bir uyarı geldi. Meteoroloji, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'da beklenen 'çok kuvvetli yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı. Bölgede yakın zaman önce gerçekleşen şiddetli yağışlar sebebi ile toprağın doymuş olması, dere ve nehirlerin seviyelerinin yükselmiş olması ve beklenen yeni kuvvetli yağışlar dikkate alındığında sellere ve su baskınlarına, yer yer gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kar yağışlarının olduğu yerlerde buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Sabah saatlerinde İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli Sağanak olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 2°C, 13°C
Çok bulutlu
İSTANBUL 7°C, 10°C
Sabah saatlerinde sağanak yağışlı. Anadolu Yakası'nda kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ 3°C, 9°C
Çok bulutlu,
KOCAELİ 8°C, 10°C
Sabah saatlerinde kuvvetli sağanak yağış olması bekleniyor.
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin (İzmir ve Aydın dışında) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 4°C, 8°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu
DENİZLİ 7°C, 12°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu
İZMİR 9°C, 17°C
Çok bulutlu
MUĞLA 3°C, 15°C
Öğle saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'de kuvvetli, Kahramanmaraş'ın doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
ADANA 10°C, 20°C
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 11°C, 19°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
HATAY 9°C, 18°C
Sabah saatlerinde kuvvetli sağanak yağışlı
K.MARAŞ 9°C, 16°C
Çok bulutlu, il genelinin kuvvetli, doğu ilçelerinin çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
ANKARA 6°C, 10°C
Öğle saatlerinden sonra doğusu yağmurlu
ESKİŞEHİR 4°C, 7°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
KONYA 4°C, 10°C
Sabah saatlerinde hafif yağmurlu
SİVAS 4°C, 12°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yağmurlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 3°C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE 7°C, 10°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 5°C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 7°C, 9°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA 6°C, 15°C
Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 8°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 7°C, 16°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 9°C, 11°C
Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kuzey kesimlerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülecek yağışların, Malatya, Elazığ ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli, Malatya'nın güney ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ 8°C, 13°C
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM 2°C, 8°C
Öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KARS 0°C, 8°C
Öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA 3°C, 15°C
Çok bulutlu, il genelinin kuvvetli, güney ilçelerinin çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mardin çevrelerinde kuvvetli, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
ADIYAMAN 9°C, 14°C
Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli, kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 7°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 7°C, 15°C
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 10°C, 15°C
Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli, kuzey ve batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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