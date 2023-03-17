Sel felaketinde can kaybı 18'e yükseldi

6 Şubat tarihinde deprem ile sarsılan Şanlıurfa bu kez de sele teslim oldu.Kent genelinde Meteoroloji uyarısıyla beklenen sağanak yağış bölgeyi olumsuz etkiledi. Giderek şiddeti artan yağış, cadde ve sokaklarda su baskınlarına neden olurken ana arterleri de adeta göle çevirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sele teslim olan Şanlıurfa'da son durumu açıkladı.Bakan Soylu, felakette can kaybının 18'e ulaştığını açıkladı.Şanlıurfa'da 16, Adıyaman'da 2 kişi hayatını kaybetti.Bakan Soylu'nun açıklamalarından geri kalanlar şu şekilde;Şanlıurfa'da arıtılmış suyun yarın sabah saat 05.00 itibarıyla sisteme verilmeye başlanacak. 100'ün üzerinde kullanma suyu tankeri ve içme suyu geldi. Şanlıurfa'da şebekeye ilk gelen su, biz söyleyene kadar sadece kullanma suyu olarak değerlendirilsin. Biz, içme suyu takviyelerini yapacağız.Bir üzüntümüz var. Bir provokatif yaklaşımla, bir dezenformasyonla maalesef suya kanalizasyon karıştığını ve suda problem olduğunu iddia etti. İnsanların zor zamanlarını istismar etmek ancak Allah korkusu olmayanları yapacağı iş. Bu değerlendirmeleri ortaya koymak gazetecilik değil, palyaçoluktur. Şanlıurfalı hemşehrilerimiz rahat olsunlar. Biz içme suyu takviyelerini mümkün olduğunca yapacağız. Büyükşehir Belediyemiz, Valiliğimiz gerekli açıklamaları yapacaktır.Şanlıurfalı hemşehrilerimiz rahat olsun, suya kanalizasyon suyu karıştığı iddiaları doğru değil.Bozova'da ve Tut ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız. Hasar tespitler yapılacak. Vatandaşlarımızın yanında olacağız. 1 yılda yağan yağmur 1 buçuk günde yağdı. Bir taraftan afetle mücadele ediyoruz bir taraftan kötücül ruhlarla mücadele ediyoruz.