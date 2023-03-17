Milli Muharip Uçak hangardan çıktı! İşte ilk ve tarihi görüntüler...

MİLLİ MUHARİP UÇAK MEYDANDA!Türkiye tarihi anlara tanık oluyor. Rüya olarak görülen hedefler bir bir gerçekleştiriliyor. İşte Milli Muharip Uçak, gövde gösterisi yaptı. Hangardan çıktı.İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ!Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu ve ilk görüntüleri paylaştı.İsmail Demir, sosyal medya üzerinden 'Şehitlerimizin aziz hatırasına! Milli Muharip Uçak'ımızı 18 Mart'ta hangardan çıkaracağız demiştik. Uçağımız bugün pistin başında!' paylaşımında bulundu.'GÖKLERDE SÜZÜLMESİNE ŞAHİT OLACAĞIZ'Demir 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşallah gök vatanımızda süzülmesine de şahit olacağız.' diyerek tarihi görüntüleri de paylaşımına ekledi.İşte Türkiye'nin gurur görüntüleri...BEŞİNCİ NESİL SAVAŞ TEKNOLOJİSİTürk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak, beşinci nesil savaş uçaklarında bulunan teknolojilere ve özelliklere sahip olacak. Hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak. Güvenli veri paylaşımına ve akıllı mühimmatların kullanımı için tamamen yerli altyapıya sahip olacak.Milli Muharip Uçak ile yüksek performanslı radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve tanımlama kabiliyeti,Yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve isabetli ateşleme, otomatik hedef tanıma ve algılama, çoklu veri füzyonu ve yapay zeka yetenekleri ile artırılmış muharebe gücü elde edilecek.