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Milli Muharip Uçak hangardan çıktı! İşte ilk ve tarihi görüntüler...

Türkiye için tarihi gün! Milli Muharip Uçak hangardan çıktı. İlk görüntüler geldi. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir sosyal medya üzerinden "Uçağımız bugün pistin başında! Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşallah gök vatanımızda süzülmesine de şahit olacağız." açıklamasında bulundu ve ilk görüntüleri paylaştı. İşte Milli Muharip Uçak'tan ilk görüntüler son dakika detayları...

Ekleme: 17.03.2023 - 21:28 Güncelleme: 17.03.2023 - 21:50 / Editör: Ozge Selin
Milli Muharip Uçak hangardan çıktı! İşte ilk ve tarihi görüntüler...
MİLLİ MUHARİP UÇAK MEYDANDA!

Türkiye tarihi anlara tanık oluyor. Rüya olarak görülen hedefler bir bir gerçekleştiriliyor. İşte Milli Muharip Uçak, gövde gösterisi yaptı. Hangardan çıktı.

Milli Muharip Uçak hangardan çıktı! İşte ilk ve tarihi görüntüler...

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ!

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu ve ilk görüntüleri paylaştı.

İsmail Demir, sosyal medya üzerinden 'Şehitlerimizin aziz hatırasına! Milli Muharip Uçak'ımızı 18 Mart'ta hangardan çıkaracağız demiştik. Uçağımız bugün pistin başında!' paylaşımında bulundu.

Milli Muharip Uçak hangardan çıktı! İşte ilk ve tarihi görüntüler...

'GÖKLERDE SÜZÜLMESİNE ŞAHİT OLACAĞIZ'

Demir 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşallah gök vatanımızda süzülmesine de şahit olacağız.' diyerek tarihi görüntüleri de paylaşımına ekledi.

İşte Türkiye'nin gurur görüntüleri...

Milli Muharip Uçak hangardan çıktı! İşte ilk ve tarihi görüntüler...

BEŞİNCİ NESİL SAVAŞ TEKNOLOJİSİ

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak, beşinci nesil savaş uçaklarında bulunan teknolojilere ve özelliklere sahip olacak. Hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak. Güvenli veri paylaşımına ve akıllı mühimmatların kullanımı için tamamen yerli altyapıya sahip olacak.

Milli Muharip Uçak hangardan çıktı! İşte ilk ve tarihi görüntüler...

Milli Muharip Uçak ile yüksek performanslı radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve tanımlama kabiliyeti,
Yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve isabetli ateşleme, otomatik hedef tanıma ve algılama, çoklu veri füzyonu ve yapay zeka yetenekleri ile artırılmış muharebe gücü elde edilecek.

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Milli Muharip Uçak hangardan çıktı! İşte ilk ve tarihi görüntüler...

Milli Muharip Uçak hangardan çıktı! İşte ilk ve tarihi görüntüler...

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