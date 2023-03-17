Kahramanmaraş 4.1 büyüklüğünde depremle sarsıldı

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 04.41'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde yerle bir olan Kahramanmaraş'ta yeni bir sarsıntı daha meydana geldi..6 Şubat'tan bu yana artçıların sürdüğü kentin Göksun ilçesinde saat 04.41'de 4.1 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı depremin 7 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı.