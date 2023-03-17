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Kahramanmaraş 4.1 büyüklüğünde depremle sarsıldı

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 04.41'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Ekleme: 17.03.2023 - 08:55 Güncelleme: 17.03.2023 - 08:56 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş 4.1 büyüklüğünde depremle sarsıldı7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde yerle bir olan Kahramanmaraş'ta yeni bir sarsıntı daha meydana geldi..

6 Şubat'tan bu yana artçıların sürdüğü kentin Göksun ilçesinde saat 04.41'de 4.1 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı depremin 7 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı.

Kahramanmaraş 4.1 büyüklüğünde depremle sarsıldı
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