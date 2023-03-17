İBB'de zam isyanı! Metro İstanbul çalışanları zam alamayınca yürüyüş yaptı

İBB iştiraki Metro İstanbul’da bir grup işçi maaşlarına zam alamadıkları gerekçesiyle bağlı bulundukları sendika yöneticileriyle birlikte yürüyüş yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi Ocak ve Şubat ayında yüzde 16 enflasyon zammı yaptığı işçilerin asgari ücretin az üstünde verdiği net maaş işçileri isyan ettirdi.Bağlı oldukları sendikalara maaşlarının düşük olduğu gerekçesiyle yoğun başvuruda bulunan işçilerin ardından İBB ve bağlı kuruluşlarında bulunan sendikalar zam pazarlığına oturmaya hazırlanırken Metro İstanbul çalışanları zam alamadıkları gerekçesiyle yürüyüş gerçekleştirdi.İBB iştiraki Metro İstanbul'un Esenler yerleşkesinde bir araya gelen Metro İstanbul çalışanları zam taleplerini dile getirmek amacıyla sendika temsilcileriyle birlikte yürüyüş yaptı.