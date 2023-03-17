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Beyaz Gazete
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CHP’de liste krizi: 3 başkan Kılıçdaroğlu’nun kapısına dayandı

CHP’de milletvekili olmak isteyen belediye başkanları kriz çıkardı. 3 başkan Kılıçdaroğlu’nun kapısına dayandı. Red cevabı alan başkanlar isyan çıkardı.

CHP’de liste krizi: 3 başkan Kılıçdaroğlu’nun kapısına dayandı
Ekleme: 17.03.2023 - 19:38 Güncelleme: 17.03.2023 - 19:49 / Editör: Ozge Selin
CHP’de liste krizi: 3 başkan Kılıçdaroğlu’nun kapısına dayandı
CHP'de milletvekili olmak isteyen belediye başkanları kriz çıkardı. 3 başkan Kılıçdaroğlu'nun kapısına dayandı. Red cevabı alan başkanlar isyan çıkardı. Altılı koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz çarşamba günü TBMM'deki makamında görüşmelerini gerçekleştirdi.

ARDAHAN, KIRKLARELİ, YALOVA!

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve Yalova'nın görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP Liderine 'Belediye Başkanlıklarımızı bırakalım, Milletvekili adayı olmak istiyoruz?' önerisinde bulundu.

CHP lideri, 'Arkadaşlar bu iş çocuk oyuncağı mı? Belediye Başkanı oluyorsunuz, Milletvekilliği istiyorsunuz' diyerek tepki gösterdi.

CHP’de liste krizi: 3 başkan Kılıçdaroğlu’nun kapısına dayandı

Bunun üzerine 2019'da aday gösterilmediği gerekçesiyle bağımsız aday olarak seçilen Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 'Milletvekilliği garantisi sözüyle partiye yeniden dahil oldum. Yine bağımsız çıkar aday olur seçilirim, size ihtiyacımız yok' yanıtını verdiği ileri sürüldü. CHP lideri bu sözlere sinirlendi.

Öte yandan görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman 'İstifa etme biz seçildiğimizde görevine döneceksin' denilmesine rağmen Salman İçişleri bakanlığına istifasını göndererek aday başvurusunu gerçekleştirdi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in ise sessiz kaldığı, Başkent Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal ile işini çözmek üzere harekete geçtiği kaydedildi.
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