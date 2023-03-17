6’lı koalisyon ile HDP ittifakını PKK’nın yayın organında itiraf etti: Yeni sürecin öncüsü biz olacağız...

14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine kısa bir süre kaldı. Krizlerin eksik olmadığı, HDP'nin de gizli ortağı olduğu 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk destek ise terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'den geldi. Kılıçdaroğlu'na ittifak çağrısı yapan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, kendisiyle genel merkezimizde bunları konuşmak için ziyaretini bekliyoruz.' ifadelerini kullandı. Ardından Selahattin Demirtaş Mithat Sancar'ın sözlerini alıntılayarak 'Kendisini HDP'ye de bekliyoruz.' dedi.6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise HDP'nin bu çağrısına olumlu yanıt vermişti. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, 'Elbette HDP'yi de ziyaret edeceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak, tüm Türkiye'nin, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım iddiasında biri olarak tüm partileri ziyaret etmem zaten demokrasinin gereğidir. HDP'yi ziyaret etmemde ne sakınca olabilir?' ifadelerini kullandı.HDP Milletvekili Sezai Temelli ise terör örgütü PKK'nın yayın organı Medya Haber'de 6'lı koalisyon ile partisinin ittifakını resmen itiraf etti.Temelli, yaptığı açıklamada, 'Birçok şeyi çok net ve belirgin konuşmalıyız. Türkiye, 60 gün boyunca sürecek önemli bir mücadele hattına giriyor. Seçimlere gideceğiz. Seçimler önemli mi? Kesinlikle önemli. Bu seçimlerde iktidarı hep birlikte devireceğiz. HDP ile devireceğiz, Emek ve Özgürlük ittifakı ile devireceğiz. Toplumda var olan bu iktidara karşı kendisini var etmiş bütün ittifaklarla devireceğiz. Ama devirdiğimiz gün bir son değil bir başlangıç olacak. Yeniden inşa sürecinin öncüsü kimsenin kuşkusu olmasın ki HDP olacak. İttifaklar (CHP ve İYİ Parti) ile beraber hareket edeceğiz' ifadelerini kullandı.Bu sözler 6'lı koalisyon ile HDP ittifakını gözler önüne seren en somut delil olarak kayıtlara geçti.