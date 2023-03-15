Osmaniye'de sabaha karşı korkutan deprem!
Osmaniye'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Osmaniye Merkez'de 3,9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Saat 06.29'da olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Çevre illerden de hissedilen deprem vatandaşları kısa süreli panikletti.
Saat 06.29'da olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Çevre illerden de hissedilen deprem vatandaşları kısa süreli panikletti.
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