Osmaniye'de sabaha karşı korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Osmaniye Merkez'de 3,9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.Saat 06.29'da olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.Çevre illerden de hissedilen deprem vatandaşları kısa süreli panikletti.