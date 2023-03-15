Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı! Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Mart hava durumu raporunu yayınladı. Peki bugün hava nasıl? Bugün hava yağışlı mı? İşte 15 Mart hava durumu raporu...Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya hariç), Ege (Afyonkarahisar hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Burdur, Sinop, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kahramanmaraş, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli; Adıyaman il geneli ile Malatya'nın güney, Kahramanmaraş'ın kuzey ve doğu, Elazığ'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.Hava sıcaklığının yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Ege Kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan MeteoUyarı sisteminde ise 6 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı yapıldı. Uyarı yapılan illerde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak?İşte Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde hava durumu:Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 10, en yüksek 15 derece olacak.Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 11, en yüksek 18 derece olması tahmin ediliyor.Gaziantep'te hava sıcaklıklarının bugün en düşük 11, en yüksek 14 derece olması öngörülüyor.MalatyaMalatya'da hava sıcaklıklarının en düşük 8, en yüksek 15 derece olması tahmin ediliyor.ŞanlıurfaŞanlıurfa'da en düşük hava sıcaklığı 13, en yüksek 14 derece olması öngörülüyor.AdıyamanAdıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 12, en yüksek 15 derece olacağı tahmin ediliyor.AdanaAdana'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 11, en yüksek 21 derece olması tahmin ediliyor.DiyarbakırDiyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 10, en yüksek 16 derece olması tahmin ediliyor.KilisKilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 12, en yüksek 15 derece olarak öngörülüyor.OsmaniyeOsmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 11, en yüksek 17 derece olması tahmin ediliyor.ElazığElazığ'da bugün hava sıcaklıklarının en düşük 11, en yüksek 15 derece olacağı tahmin ediliyor.