Kılıçdaroğlu'nun yaman çelişkisi! 6 yılda 180 derece döndü

Altılı koalisyonda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığını ilan etti ancak krizler bitmedi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından 12 maddelik bir koalisyon metni yayınlandı.Yayımlanan mutabakata göre; 5 Genel Başkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak.Cumhurbaşkanı, 2 belediye başkanını uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atayacak.7 Cumhurbaşkanı Yardımcılı sistemin açıklanmasının ardından tepkiler çığ gibi büyürken, mutabakat metni CHP'ye yakın isimler de dahil olmak üzere birçok kişiyi çileden çıkarttı.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 31 Ocak 2017 tarihinde bir televizyon programında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısına yönelik olarak "Devleti çökertirsiniz" açıklamalarında bulunmuştu.Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı sayısına yönelik yaptığı açıklamada, "Diyelim ki Sayın Erdoğan son derece tarafsız davrandı. Bir başka cumhurbaşkanı geldi şöyle bir karar aldı:Ben bütün il başkanlarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak tayin ettim, Mümkün mü? Mümkün. Engel var mı? Hiçbir engel yok.İster ilkokul mezunu ister üniversite mezunu olsun. 'Hepsini ben Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak tayin ettim' diyecek. Bu olmaz diyoruz. Olur mu böyle şey.Böyle şey olmaması için düzenleme yapmanız lazım. O düzenlemeyi parlamentonun yapması lazım.Ama kalkıp 'ben cumhurbaşkanıyım bunların hepsini atadım' dediğiniz andan itibaren devleti çökertirsiniz" ifadelerine yer vermişti.