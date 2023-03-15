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Hataylı depremzedelerden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Konuşacak diye yağmurda çadırlarımızı elimizden almaya çalıştılar

6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremzedelerle bir araya geldi. Kırıkhanlılar, Kılıçdaroğlu'nun etrafına konuşma yapması için birkaç kişiyi topladığını, çadırlara hiç uğramadığını, dertlerini dinlemediğini söyleyerek sitem etti. Sude Çalışkan isimli depremzede, "Bizim burada sığındığımız küçücük çadırı elimizden almaya çalıştılar, biz de vermedik. Bu yağmurda sığındığımız küçük bir çadır var, sabahtan beri onu elimizden almaya çalışıyorlar." sözleri ile Kılıçdaroğlu ve yanındaki partililere tepki gösterdi.

Hataylı depremzedelerden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Konuşacak diye yağmurda çadırlarımızı elimizden almaya çalıştılar
Ekleme: 15.03.2023 - 10:51 Güncelleme: 15.03.2023 - 10:54 / Editör: Ozge Selin
Hataylı depremzedelerden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Konuşacak diye yağmurda çadırlarımızı elimizden almaya çalıştılar
6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay ziyaretinde depremzedelerin tepkisi ile karşılaştı. Kırıkhan'daki program sırasında depremzedelerin çadırlarını ziyaret etmeyen Kılıçdaroğlu'nun yanına seçerek vatandaşların getirildiği belirtildi. Duruma tepki gösteren depremzede Sude Çalışkan, 'Kemal Bey, gelmiş içeride konuşuyor ama buradaki insanlar hiç umurunda değil. 3-5 kişiyi sabahtan beri etraflarına topladılar, sırf konuşma yapsınlar diye. İçeriye geçtiler, buradaki insanlar ne diyecek, ne isteyecek hiç umurlarında değil. Sabahtan beri buradayız.' dedi.

'KEMAL BEY GELMİŞ İÇERİDE KONUŞUYOR, BURADKAİLER HİÇ UMURLARINDA DEĞİL'

Depremzede Sude Çalışkan, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunu yerine getirmediğini belirterek, CHP'yi eleştirdi.

Çalışkan, Kırıkhan'ı ziyarete gelen Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterdi, şu ifadeleri kullandı:

Kemal Bey, gelmiş içeride konuşuyor ama buradaki insanlar hiç umurunda değil. 3-5 kişiyi sabahtan beri etraflarına topladılar, sırf konuşma yapsınlar diye.

İçeriye geçtiler, buradaki insanlar ne diyecek, ne isteyecek hiç umurlarında değil. Sabahtan beri buradayız. Yaklaşmamızı istemediler ama kendilerine konuşacak kişileri buldular ve içeri geçirdiler. Şu an buraya Kemal Bey gelmiş, ne konuşacak bir çadırı var, ne bir kürsüsü var, hiçbir şeyi yok. Bizim burada sığındığımız küçücük çadırı elimizden almaya çalıştılar, biz de vermedik. Bu yağmurda sığındığımız küçük bir çadır var, sabahtan beri onu elimizden almaya çalışıyorlar.

'ÇADIRLARA UĞRAMADILAR, CHP'Lİ LÜTFÜ SAVAŞ'I DAHA İLK KEZ GÖRDÜK'

Kılıçdaroğlu'nun depremzedelerin çadırlarını gezmemesine tepki gösteren bir diğer depremzede de Müzeyyen Koçak oldu.

Koçak şu ifadeler ile Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi:

Mutfakta ne konuşulacaktı yani, çadırlara gelip de tek tek başsağlığı dileyerek ihtiyaçlarını sorsalardı. Bir mutfağa kilitlediler herkesi, kimi sığdı kimi sığmadı, vatandaş yağmurda dinledi. Çadırlara uğramadılar.

Yağmur yağıyor diye mutfağa girdiler. Halk da yağmurun altında kaldı, ihtiyaç falan hiçbir şey sorulmadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı ilk defa gördük. Daha önce gelmedi.

Hataylı depremzedelerden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Konuşacak diye yağmurda çadırlarımızı elimizden almaya çalıştılar

Hataylı depremzedelerden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Konuşacak diye yağmurda çadırlarımızı elimizden almaya çalıştılar

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