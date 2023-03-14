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Meteoroloji 19 il için uyardı!

Meteoroloji'nin son raporuna göre; bugün hava iç kesimlerde mevsim normalleri civarında ve yer yer altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerine seyredecek hava sıcaklığının Çarşamba gününden itibaren tekrar artacağı tahmin ediliyor.

Ekleme: 14.03.2023 - 09:20 Güncelleme: 14.03.2023 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji 19 il için uyardı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu ile İstanbul, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Sinop, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

19 İL İÇİN SARI VE TURUNCU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana, Adıyaman, Balıkesir, Bingöl, Diyarbakır, Çanakkale, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Mersin, İzmir, Malatya, Manisa, K.Maraş, Mardin, Tunceli, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

SARI VE TURUNCU KOD NEDİR?

Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır anlamına geliyor.

Turuncu kod - Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

HAVA SICAKLIĞI

Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, doğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve bölgenin doğusu(Kocaeli,Sakarya,Yalova çevreleri)öğle saatlerine kadar aralıklı olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Deprem bölgesinde Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da sağanak yağıl bekleniyor.
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