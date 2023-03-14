İstanbul'da 'park' cinayeti: Dükkan önüne park kavgasında kardeşi öldü ağabey yaralandı

Fatih Ayvansaray Mahallesinde 26 Şubat günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Yahya Özgüç ile ağabeyi A.Ö. depo olarak kullandıkları dükkanlarının önünde dururken, aynı mahallede oturan Okan A. ve Ozan A. olay yerine gelip araçlarını park etmek istedi. Bu duruma dükkan sahibi olan Yahya Özgüç ve A.Ö. karşı çıktı. Bunun üzerine araç parkı yapan ikili silah çıkarıp peş peşe ateş etti. Yahya Özgüç ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken A.Ö. ise hafif yara aldı.İhbar üzerine konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaralılardan A.Ö.'nün ifadesine başvurdu. A.Ö. verdiği ifadede; 'Şüpheli şahıslar ile aynı sokakta oturduklarını, olay yeri adreste depo olarak kullandıkları dükkanın önüne şüpheli şahısların araç park ettiklerini, kendisinin aracı park ettikleri yerden almalarını istediğini, bu nedenle aralarında tartışma çıktığını, çıkan tartışma sonucu şüpheli şahısların kendilerine ateş ettiğini ve açılan ateş sonucu kendisinin ve kardeşi olan Yahya'nın bilinen yerlerinden yaralandığını' öne sürdü.Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri kimliklerini belirledikleri şüphelilerin peşine düştü. Şüpheliler Ozan A. ve Okan A. Tekirdağ'da gözaltına alındı. Okan A. 'nın 38 suç kaydının olduğu Ozan A.'nın ise 52 suçtan kaydının olduğu öğrenildi. 2 Şüpheli Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.